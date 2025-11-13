台人必做！他拍進麵包店「挑選過程」爆93萬共鳴：大家都一樣

▲台人進入麵包店以後，總會習慣性拿起夾子夾2下。（示意圖／免費圖庫Pexels）



網搜小組／柯振中報導

台灣隨處可以見到麵包店，許多台人也有購買麵包當早餐的習慣。美食網紅「魏魏 Wei」近日分享台人逛麵包店時的習慣，沒想到影片曝光以後，瞬間激起大量共鳴，至今已有93萬人觀看，更有許多人樂得直言「大家都一樣」。

魏魏在Threads上分享一段影片，並且附上「台灣人走進麵包店一定要」等文字解說。而在影片當中，他踏入麵包店以後，先是拿起擺放在門口位置的夾子，接著又將夾子拿起，朝空氣快速夾了2下。

魏魏後來又分享了後續影片，指稱在挑選麵包時，通常都會將夾子對準麵包的陳列架，接著在陳列架前不緊不慢地「邊夾空氣邊挑」，令人哭笑不得。

影片曝光以後，瞬間引起大量共鳴，發布一天就已超過93萬人觀看。許多台人對此表示，「確實，不先夾兩下，進麵包店的感覺都不對」、「原來大家都一樣」、「請問影片還沒開始，就知道他要做什麼，是正常的對吧」、「我看到空夾個兩下笑了，是正常的嗎？」

此外，也有人惡搞留言，「這聲音是給麵包聽的，看它們不知道下一個會是誰被選上的緊張模樣」、「你這樣麵包會因為緊張而變硬，就算他們是食物，也請你善待他們好嗎」、「其實這是類似紅酒醒酒一樣，告訴麵包我要夾你了，這樣子麵包就變比較好吃」、「這是為了提醒麵包，讓他們皮繃緊一點，看起來會比較好吃。」