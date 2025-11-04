杜拜天價咖啡1杯3萬！　「世界最貴」限量供應400杯

The new record staggered some people, though residents also said it was par for the course for the desert city with a luxury lifestyle. https://t.co/oc0F6ilyeZ — CBS News Miami (@CBSMiami) November 2, 2025

記者詹雅婷／綜合報導

杜拜Julith咖啡館推出單杯售價近1000美元（約新台幣3萬元）的天價咖啡，是世界最貴咖啡。這款咖啡使用的巴拿馬產的咖啡豆沖泡而成，價格不菲。

法新社報導，Julith咖啡館的位置在咖啡愛好者聚集的社區內，要從11月1日起限量供應400杯這款天價咖啡，每杯定價3600迪拉姆（約980美元，折合新台幣約3萬元）。Julith咖啡館共同創辦人薩格索茲（Serkan Sagsoz）表示：「我們認為杜拜是投資的完美地點」，

這款高價咖啡帶有花果香，可讓人聯想到茶飲，且咖啡豆是在巴拿馬一場數百人競價、持續數小時的拍賣會上購得，20公斤咖啡豆成交價約為220萬迪拉姆（約60萬美元，折合新台幣約1854萬元）。薩格索茲說，咖啡帶有茉莉花等白色花香香調，也有柑橘類水果的清香，還有一絲杏桃和桃子的味道，猶如蜂蜜一般細膩香甜。

其實早在上個月，杜拜Roasters咖啡館就推出單杯2500迪拉姆的高價咖啡，創下金氏世界紀錄。如今紀錄再度刷新，有些人感到震驚，但當地居民早已對杜拜奢華生活司空見慣，「這就是杜拜」。

目前已有亞洲買家、咖啡愛好者及收藏家向咖啡館洽詢，希望能夠買到部分來自巴拿馬巴魯火山附近種植園的Nido 7 Geisha咖啡豆。不過該店已表示，僅保留少量供杜拜王室使用。

▼Julith咖啡館以60萬美元的價格購買20公斤咖啡豆。（圖／VCG）