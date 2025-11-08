　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸私營「人民咖啡館」遭官媒批無底線　火速改名

▲▼中國私營「人民咖啡館」遭官媒批無底線，火速改名。（圖／翻攝新華網）

▲大陸私營「人民咖啡館」遭官媒批無底線。（圖／翻攝新華網，下同）

文／中央社

中國私營咖啡廳「人民咖啡館」以中國常見的紅色、五角星為裝潢主題，6日遭官媒人民網批評為行銷無底線。該公司今日宣布將中國大陸的門市名稱改為「要潮人民咖啡館」，香港及澳門的門市維持不變，中國網友仍對此表示不滿。

中國私營咖啡廳「人民咖啡館」因具強烈中國特色，逐漸成為社群平台的打卡新地標。中共官媒人民網6日刊登評論指出，「人民」一詞具有強烈的公共屬性和政治內涵，這樣被用於商業咖啡館的標識，多有不妥。

據該文章，「人民咖啡館」已陸續在中國18個省份、20個城市開設近30家直營門店，其母公司為要潮（上海）文化傳播有限公司。

文章指出，「人民」一詞具有鮮明的公共屬性和深厚的政治內涵，承載著特定的社會情感與公共利益，不容褻瀆，更不能被濫用。「以『人民』名義四處銷售商品的，竟然只是一家市場化運作的公司。如此情形，不免令人感到驚愕」。

文章說，「要潮文化」多次申請「人民咖啡館」商標被駁回，相關部門已經就此亮明了態度，強調這不過是「噱頭經濟」的變種。「人民咖啡館」不符合商標使用的規範要求。

文章指出，這也是對相關管理部門的一個提醒：對於那些語出驚人的店鋪招牌和廣告語，應及時驗明正身並作出相應處理。「行銷可以有創意，但不能無底線。」

▲▼中國私營「人民咖啡館」遭官媒批無底線，火速改名。（圖／翻攝新華網）

據陸媒南京晨報報導，該評論發出後，要潮人民咖啡館8日發布聲明表示，將嚴格按照註冊商標規範各個場景應用。中國大陸門市迅速調整為「要潮人民咖啡館」，香港、澳門及海外門市仍為「人民咖啡館」。

中國社群平台微博上的相關討論，也認為該名稱不妥，「我第一次看到它在抗日紀念館旁邊，我還以為是公家開的」、「這名字，我以為是人民日報開的」。而對於該公司改名但維持港澳門市的名稱，也引起網友不滿，甚至對其政治立場表示懷疑。

陸媒中國青年報7日引述北京德和衡律師事務所副總裁、高級權益合夥人陳燕紅表示，「中華人民共和國商標法」第十條第八款明確規定，有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響標誌不得作為商標使用。

陳燕紅指出，「人民」一詞具有鮮明的公共屬性和深厚的政治內涵，承載著特定的社會情感與公共利益，將其單獨作為商業服務標識大規模使用，確實存在使公眾對服務性質、來源產生誤認的可能，也可能損害該詞彙所承載的公共價值，因此存在被認定為「有其他不良影響」的風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 8011 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鳳凰颱風開眼了　粉專：體積龐大「面積有好幾個台灣大」
快訊／台中2男吵架！他水果刀刺友「臟器外露」　送醫搶命中
外配庭上曝年收入！　律師也嚇到：台人沒理由了
樂天女孩中空被拍！　衣太低胸「超兇上圍包不住」
鳳凰明升級強颱！下周「穿台」海陸警齊發　2天雨最猛
24年爬上9職等！資深公務員卻搖頭：重來一次絕不考公職

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸私營「人民咖啡館」遭官媒批無底線　火速改名

紐時：大陸透過稀土管制　衝擊歐洲軍備擴張計畫

福建艦服役　陸軍事專家吃豆腐：最理想母港是台灣

安世半導體爭議有解？　陸商務部：同意荷蘭派員磋商

福建艦使西太軍力轉變？　胡錫進：台灣在軍事上徹底成中國內部事務

蕭美琴罕見於歐洲議會演說　大陸怒嗆：停止為台獨行徑「撐腰張目」

陸男長期熬夜打遊戲　智力從30歲「退回到3歲」

沒標錯價！　北京飛雪梨驚現「-187元」票價

福建艦正式入列　陸官媒曝：「必去」台灣海峽

川習會見效？中國突宣布恢復美國大豆進口　3家美企資格重啟

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

鳳凰來襲！風未到雨先來　專家：11/12恐登陸中南部　全台風強雨彈炸3天

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

大陸私營「人民咖啡館」遭官媒批無底線　火速改名

紐時：大陸透過稀土管制　衝擊歐洲軍備擴張計畫

福建艦服役　陸軍事專家吃豆腐：最理想母港是台灣

安世半導體爭議有解？　陸商務部：同意荷蘭派員磋商

福建艦使西太軍力轉變？　胡錫進：台灣在軍事上徹底成中國內部事務

蕭美琴罕見於歐洲議會演說　大陸怒嗆：停止為台獨行徑「撐腰張目」

陸男長期熬夜打遊戲　智力從30歲「退回到3歲」

沒標錯價！　北京飛雪梨驚現「-187元」票價

福建艦正式入列　陸官媒曝：「必去」台灣海峽

川習會見效？中國突宣布恢復美國大豆進口　3家美企資格重啟

工作效率差「考績卻最好」　過來人曝1關鍵：如果很會演還會更好

健保3成花在藥品！醫嘆「台人1舉動」超浪費：每年丟掉4、5百億

小深田大翔讚古林直球真的很強　讚台灣球員體格、期盼更多交流

兄弟檢討會觸及自由市場3人議題　平野惠一曝台灣大賽結束就啟動

大馬網紅「直播偷拍正妹」喊好想揉她奶！　開黃腔下場慘了

鳳凰颱風開眼了　粉專：體積龐大「面積有好幾個台灣大」

快訊／台中2男吵架！他水果刀刺友「臟器外露」　送醫搶命中

鄭麗文稱未悼念共諜吳石　黃揚明打臉：不該裝作無辜不知

行動電源自燃事故頻傳　東京迪士尼飯店籲「睡覺、外出別充電」　

《邊緣禁地4》爆擊投擲飛刀回歸　「疊加Bug」傷害突破天際

【《頭文字D》輪椅版】阿北馬路狂飆過彎 網看傻：太窺賊了

大陸熱門新聞

陸男女名醫值班室交纏　開戰前先鋪無菌墊

陸女機器人疑「活人扮演」　團隊現場剪衣

陸雙11退貨率超80%！多人製巨型吊牌防奧客

全紅嬋忍痛抱傷出賽　醫：她有癱瘓風險

川習會見效？中國突恢復美國大豆進口

馬習會10周年！陸重申「九二共識」重要性

花864萬元搞「赴陸登錄系統」？陸委會喊冤

陸男長期熬夜打遊戲　智力從30歲「退回到3歲」

蕭美琴赴歐洲議會演說　大陸怒嗆：停止為台獨行徑「撐腰張目」

「好友港節市集」8、9日華山登場

「奶皮糖葫蘆」黃牛炒到1串1735元

沒標錯價！　北京飛雪梨驚現「-187元」票價

陸第三艘航母「福建艦」入列　習近平親按彈射

陸「通背拳」傳人打耳光比賽被3巴掌KO 休息5天現身：看人還是重影

更多熱門

相關新聞

小北百貨雙11推咖啡買一送一大杯美式最低一杯23元

小北百貨雙11推咖啡買一送一大杯美式最低一杯23元

迎接雙11購物節，小北百貨於11月11日推出限時「咖啡買一送一」優惠，當天凡至咖啡限定門市購買大杯美式或拿鐵，即贈送同品項大杯一杯，平均一杯最低只要23元。平時還有「大杯咖啡7折」的常駐優惠，讓消費者天天都能以銅板價享受香醇現煮。

世界最貴在杜拜　1杯3萬限量400杯

世界最貴在杜拜　1杯3萬限量400杯

星巴克賣中國60%股權給博裕資本　套現40億美元

星巴克賣中國60%股權給博裕資本　套現40億美元

伯朗咖啡館科大概念店吹北歐風

伯朗咖啡館科大概念店吹北歐風

台灣咖啡節登場！13縣市141品牌齊聚雲林

台灣咖啡節登場！13縣市141品牌齊聚雲林

關鍵字：

咖啡咖啡館

讀者迴響

熱門新聞

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對：衛浴設備相同

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

百人「情義重天」送別顏正國

《星光》女星淚控遭小16歲國手家暴！「還出軌好友」心死：不可能和解

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

鳳凰颱風「周三晚登陸中部」　周一上午海警、周二陸警

沒掛號問病情遭拒竟辱醫「缺錢」！醫師超狂背景曝

網友疑惑：台灣沒熊害？真實狀況曝光

中颱鳳凰暴風圈擴大　3縣市首當其衝

網紅雪碧爆啦啦隊黑幕！富商圈「包養價目表」瘋傳

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

貨車追撞「遺體掛車頭」！2死者身分曝

誠品年度舊書拍賣會最低1折起

還是護國神山夠力！　3因素減弱「強大怪物」鳳凰颱風

噁男公園強拉女清潔工逼口交　判決出爐

更多

最夯影音

更多
Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」
王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面