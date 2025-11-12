吳釗燮、林佳龍不合？　國安會駁：緊密合作、高效分工、協同作業

▲國安會秘書長吳釗燮。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

《鏡週刊》今（12日）報導，外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮「惡鬥、過招」，並踢爆如國安會某些會議跳過林佳龍，逕行找外交部單位開會、外交部篩選給國安會的電報等。對此，國安會表示，國安會與外交部溝通合作緊密，類似報導對所有為國家相關工作努力的團隊極不公平，更損傷國家利益，令人遺憾，並強調雙方秉持緊密合作的精神，高效分工、協同作業。

國家安全會議表示，這項報導內容多為杜撰不實，亦無妥為查證，事實上國安會及外交部溝通合作緊密，類似報導對所有正為國家相關工作努力的團隊極不公平，更損傷國家利益，令人遺憾。

國安會指出，我國的安全戰略目標很清楚，就是要和國際民主友盟共同維護國際局勢的安全穩定與繁榮發展。面對國際情勢變動的關鍵時刻，國安會與外交部始終秉持緊密合作的精神，高效分工、協同作業，近期也共同完成多項重要的外交任務，確保國家安全及對外關係穩固。雙方在溝通協調、任務執行等方面均保持緊密合作默契。

國安會強調，國安團隊與外交部將持續為台灣的外交工作團結打拚，戮力維護國家利益，盼外界持續支持我國外交工作，勿再以捕風捉影、似是而非的訊息過度臆測。未來，國安外交團隊將持續為台灣外交工作打拚，請國人放心。

▼外交部長林佳龍。（資料照／翻攝自Facebook／林佳龍）

