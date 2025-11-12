曝與吳釗燮合作「應該相當愉快」　林佳龍：那些都是想要挑撥離間

▲外交部長林佳龍接受專訪。（圖／《Yahoo齊有此理》提供）

記者詹詠淇／台北報導

《鏡週刊》今（12日）報導，外交部長林佳龍（GD, Good Dragon）與國安會秘書長吳釗燮（JW, Joseph Wu）「惡鬥、過招」，並踢爆如國安會某些會議跳過林佳龍，逕行找外交部單位開會、外交部篩選給國安會的電報等。國民黨團日前也召開記者會酸「既生龍、何生燮」。林佳龍在網路節目上說，他們認識很久了，那些都是想要挑撥離間，他們合作應該是相當愉快。外交部長做好，國安會也會更好；國安會做好，外交部也會好。

外交部長林佳龍接受Yahoo《齊有此理》節目專訪，節目於今（12日）中午播出。主持人王時齊詢問，「你跟吳釗燮的關係還好嗎？」怎麼看被人說「既生龍、何生燮」？

林佳龍笑回，「我們其實已經認識多久」，兩人都在國安會、外交部做過，那個都是想要挑撥離間。王時齊說，所以你們還是好朋友？林佳龍表示，「我們就是分工合作」，他擔任外交部長，無論是總統授權還是憲政上角色，他把外交部長做好。

林佳龍認為，外交部長做好，國安會也會更好；國安會做好，外交部也會好，「我們都是政府的團隊」。王時齊也說，外交跟國安本來就是同一條線，就像副總統蕭美琴到歐洲演講，不只是外交的事情，一定也是國安相關的事情，「所以兩個人還是合作愉快？」

林佳龍說，「應該相當愉快啦！」平常一個電話、簡訊，他們在太多群組，所以大家有時候挑剔，但每個人作風、角色不同，他現在是外交部長，就是把這個角色做好。「我想我做好，對整個國安團隊也會是很好」，他也希望壯大外交部就是壯大台灣。