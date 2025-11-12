　
政治

轟韓國瑜無腦嗆聲賴清德　周玉蔻：降格為中國國台辦主任

▲韓國瑜回應賴總統點名。（圖／記者陳煥丞攝）

▲韓國瑜回應賴總統點名。（圖／記者陳煥丞攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委沈伯洋遭中國大陸重慶公安局以涉「分裂國家罪」立案調查，且擬發出全球性的紅色通緝令，總統賴清德表示「期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴」。韓國瑜今（12日）則回應，真的是自己生病讓別人吃藥，呼籲賴清德廢除台獨黨綱、撤回大陸為境外敵對勢力，才是負責任解決問題。對此，媒體人周玉蔻痛批，韓國瑜無顏（恐怕也是無腦）回應賴清德，降格為中國國台辦主任嗆聲賴總統，坐等陸委會副主委梁文傑出來電他。

針對賴清德點名聲援沈伯洋，韓國瑜今日回應，今天一個人生病讓別人吃藥，昨天賴清德的點名明顯看出，真的是自己生病讓別人吃藥，而一張桌子有四隻腳，台灣安全也是。

韓國瑜表示，第一隻腳是保護中華民國、第二隻是保護民主自由、第三是維護台美關係、第四是維護兩岸和平，「兩個保護、兩個維護」是最重要四隻腳。

韓國瑜強調，呼籲賴清德，解鈴還須繫鈴人，要源頭著手，第一、凍結、廢除民進黨的台獨黨綱；第二、大罷免後建立好行政立法良性互動；第三、撤回大陸為境外敵對勢力，兩岸在九二共識基礎、中華民國憲法下展開和平對話；第四、繼續鞏固美台關係，這才是真正問題的上游源頭，賴這樣講出來才是負責任解決問題。

對此，周玉蔻表示，韓國瑜無顏（恐怕也是無腦）回應賴清德總統呼籲為沈伯洋遭中共通緝一事表現立法院長的高度，今天化身為國台辦主任，嗆聲賴總統先廢除台獨黨綱、取消中共為境外敵對勢力的說法。

周玉蔻表示，很多人看了韓國瑜置國會議員人身安全於不顧、視國會尊嚴遭羞辱於無物、縱容中共當局恐嚇台灣國民不保護的說法，一定十分生氣。

周玉蔻直言，自己是建議，既然韓國瑜要降格為中國的國台辦主任，那就坐等陸委會副主委梁文傑出來電他，至於其他發言人，反正腦袋、形象激不起共鳴和漣漪，書讀的又不如梁文傑多，就算了吧。

▼周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

11/10 全台詐欺最新數據

藍拋設立院兩岸小組與陸交涉　江啟臣：來函後必協商跨黨派共識

藍拋設立院兩岸小組與陸交涉　江啟臣：來函後必協商跨黨派共識

民進黨立委沈伯洋遭中國大陸重慶公安局以涉「分裂國家罪」立案調查，且擬藉由國際刑警組織發出全球性的紅色通緝令，國民黨立法院黨團今（12日）拋立院可依規定成立「兩岸小組」與大陸交涉。對此，立法院副院長江啟臣回應，只要有來函院長，一定會召集協商，畢竟需要跨黨派討論形成共識；現在是維護國家民主、展現國會團結時刻，希望大家能共同來團結。

回應賴清德聲援沈伯洋　韓國瑜籲賴：廢台獨黨綱、撤敵對勢力

回應賴清德聲援沈伯洋　韓國瑜籲賴：廢台獨黨綱、撤敵對勢力

批賴清德自己生病讓別人吃藥　韓國瑜籲做到「2個保護、2個維護」

批賴清德自己生病讓別人吃藥　韓國瑜籲做到「2個保護、2個維護」

藍委：陸委會可帶沈伯洋赴陸澄清誤會

藍委：陸委會可帶沈伯洋赴陸澄清誤會

陸「主導」孫中山歷史話語權　國台辦回應

陸「主導」孫中山歷史話語權　國台辦回應

