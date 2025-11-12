陸「主導」孫中山歷史話語權　國台辦：兩岸「共同」值得尊敬偉人

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

今天（11月12日）是孫中山先生誕辰159週年，大陸方面表示明年將舉辦紀念孫中山先生誕辰160週年活動，外界認為大陸有意「主導歷史話語權」，又或者是可借此強調孫中山先生作為兩岸共同歷史人物的定位、還原歷史脈絡？大陸國台辦發言人陳斌華今（12日）強調，「大陸方面始終認為，孫中山先生是兩岸共同的、值得尊敬的偉人。」舉辦紀念活動很重要的一點「就是要學習、繼承和發揚他的寶貴精神。」

陳斌華首先指出，「今天是孫中山先生誕辰159週年。大陸方面始終認為，孫中山先生是兩岸共同的、值得尊敬的偉人。」

陳斌華繼續說，明年是孫中山先生誕辰160週年，全國政協十四屆常委會第十四次會議近日通過關於舉辦紀念孫中山先生誕辰160週年活動的決定。孫中山先生始終堅定維護國家統一和民族團結，旗幟鮮明反對一切分裂國家、分裂民族的言論和行為，他的精神和情懷是兩岸同胞共同的財富。

陳斌華強調，「我們隆重舉辦紀念孫中山先生誕辰160週年活動，很重要的一點就是要學習、繼承和發揚他的寶貴精神，團結包括台灣同胞在內的全體中華兒女，為實現祖國統一、民族復興不懈奮鬥。」

▲大陸政協政協第十四屆全國委員會常務委員會第十四次會議通過宣佈舉辦紀念孫中山誕辰160週年活動 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

明年2026年11月12日是孫中山先生誕辰160週年紀念日，大陸人民政治協商會議第十四屆全國委員會常務委員會本月1日宣布決定舉行隆重的紀念活動。

政協在公告中指出，紀念孫中山先生，不僅是對歷史的緬懷，更是為了「學習、繼承和發揚孫中山先生的愛國思想、革命意志和進取精神」，以鞏固和發展海內外中華兒女的大團結，進一步凝聚民族向心力。

決議明確提出，舉辦此次紀念活動，將有助於「鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業」，最大限度匯聚全民族力量，為以中國式現代化全面推進強國建設與民族復興偉業而不懈奮鬥。