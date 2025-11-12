鳳凰絕命上岸8縣市豪雨「北台灣紅爆」濕又涼　2地降雨破紀錄

記者許力方／台北報導

中央氣象署今（12）晚8時30分正式解除「鳳凰」颱風警報，鳳凰自7時40分從恆春登陸後，8時經判定減弱為熱帶性低氣壓，8時30分同步解除海陸警報，但氣象署持續發布8縣市「豪雨特報」以及強浪即時訊息，提醒民眾，台灣附近風浪仍相對較強。

氣象署預報科長林秉煜針對鳳凰颱風回顧說明，10日下半天開始發布警報，隨著颱風逐漸北上移動，10至11日過程中，颱風外圍環流配合東北季風，對北海岸、東半部帶來明顯降雨，總累積雨量最高落宜蘭縣東澳嶺1065毫米，新北市大粗坑753毫米，台北市擎天崗570毫米，台東縣金針山473毫米。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林秉煜表示，11日傍晚共伴效應北抬過程，雖然花東雨勢區緩，但宜蘭、北海岸下雨仍明顯，因此單日最大雨量在宜蘭冬山795毫米，蘇澳、基隆都破單站11月自己的紀錄，分別達到648、269毫米的雨量，以這樣的共伴降雨來說，雨勢非常明顯。這次共伴降雨驗證了10至11月，雖然颱風從南海經過，到菲律賓、南海、巴士海峽，但外圍環流與共伴效應明顯的話，降雨量是相當可觀的。

整體來說，颱風警報期間，台灣附近各沿海都有7至10級強陣風，尤其海峽一側風力明顯，包含彭佳嶼、新屋、恆春有10至11級、東吉島、蘭嶼12級，此外，台灣附近普遍有3至5米浪高，馬祖、東沙島、小琉球更達到6米。

未來情況隨著颱風東移進入恆春半島減弱，熱帶性低氣壓持續往東北移動，其環流還是在高屏一帶，今晚開始高屏地區有斷續陣雨，但持續時間不長；花東地區因偏南風影響，也有間歇性降雨，有大雨或局部豪雨；在東北風配合外圍環流之下，外海是否有共伴效應移入偏北陸地？將可能在北海岸、大台北山區造成短延時強降雨或豪雨。

林秉煜指出，根據氣象署今晚降雨預報，雨勢仍較明顯，南部、花東雨勢逐漸趨緩，北台灣包括北部地區、北海岸、大台北山區降雨明顯。明天（12日）白天中南部降雨緩和，花東仍有零星降雨，北部則降雨明顯，降雨機率偏高，溫度也偏涼。

未來一周天氣，今明兩天受東北季風影響易雨，溫度偏涼在22度附近，14、15日（周五、六）東北季風減弱，溫度稍微回升，但第二波東北季風17日（下周一）報到，感受偏涼，各地低溫下探約16至18度，高溫也明顯下降至18到22度，提醒民眾注意溫差變化。