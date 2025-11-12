　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鳳凰絕命上岸8縣市豪雨「北台灣紅爆」濕又涼　2地降雨破紀錄

▲▼鳳凰颱風。（圖／翻攝weathernerds）

記者許力方／台北報導

中央氣象署今（12）晚8時30分正式解除「鳳凰」颱風警報，鳳凰自7時40分從恆春登陸後，8時經判定減弱為熱帶性低氣壓，8時30分同步解除海陸警報，但氣象署持續發布8縣市「豪雨特報」以及強浪即時訊息，提醒民眾，台灣附近風浪仍相對較強。

氣象署預報科長林秉煜針對鳳凰颱風回顧說明，10日下半天開始發布警報，隨著颱風逐漸北上移動，10至11日過程中，颱風外圍環流配合東北季風，對北海岸、東半部帶來明顯降雨，總累積雨量最高落宜蘭縣東澳嶺1065毫米，新北市大粗坑753毫米，台北市擎天崗570毫米，台東縣金針山473毫米。

▲▼鳳凰颱風。（圖／中央氣象署）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼鳳凰颱風。（圖／中央氣象署、NCDR）

林秉煜表示，11日傍晚共伴效應北抬過程，雖然花東雨勢區緩，但宜蘭、北海岸下雨仍明顯，因此單日最大雨量在宜蘭冬山795毫米，蘇澳、基隆都破單站11月自己的紀錄，分別達到648、269毫米的雨量，以這樣的共伴降雨來說，雨勢非常明顯。這次共伴降雨驗證了10至11月，雖然颱風從南海經過，到菲律賓、南海、巴士海峽，但外圍環流與共伴效應明顯的話，降雨量是相當可觀的。

整體來說，颱風警報期間，台灣附近各沿海都有7至10級強陣風，尤其海峽一側風力明顯，包含彭佳嶼、新屋、恆春有10至11級、東吉島、蘭嶼12級，此外，台灣附近普遍有3至5米浪高，馬祖、東沙島、小琉球更達到6米。

未來情況隨著颱風東移進入恆春半島減弱，熱帶性低氣壓持續往東北移動，其環流還是在高屏一帶，今晚開始高屏地區有斷續陣雨，但持續時間不長；花東地區因偏南風影響，也有間歇性降雨，有大雨或局部豪雨；在東北風配合外圍環流之下，外海是否有共伴效應移入偏北陸地？將可能在北海岸、大台北山區造成短延時強降雨或豪雨。

林秉煜指出，根據氣象署今晚降雨預報，雨勢仍較明顯，南部、花東雨勢逐漸趨緩，北台灣包括北部地區、北海岸、大台北山區降雨明顯。明天（12日）白天中南部降雨緩和，花東仍有零星降雨，北部則降雨明顯，降雨機率偏高，溫度也偏涼。

未來一周天氣，今明兩天受東北季風影響易雨，溫度偏涼在22度附近，14、15日（周五、六）東北季風減弱，溫度稍微回升，但第二波東北季風17日（下周一）報到，感受偏涼，各地低溫下探約16至18度，高溫也明顯下降至18到22度，提醒民眾注意溫差變化。

▲▼鳳凰颱風。（圖／中央氣象署）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 6834 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本賽車皇后「超巨F級兇器」不藏全抖出！　連「特殊興趣」都出
軍方裝甲車救災壓壞2轎車　卓榮泰：我跟顧立雄1人賠1台
簡廷芮、王品澔「情人節合唱」　范姜彥豐留言被挖！
遭中共通緝沈伯洋沒在怕　現身德國國會：勇敢的台灣人絕不退縮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鳳凰絕命上岸8縣市豪雨「北台灣紅爆」濕又涼　2地降雨破紀錄

每天刷3次牙「能降血糖」又護心！醫師曝最新研究：清除未爆彈

台鐵明午前恢復行駛　蘇澳新路線掏空「3列車調整始發站」

快訊／花蓮縣府宣布：2地區明停班停課

LIVE／鳳凰掉毛登陸即死亡「幾乎沒強風」　減弱熱帶低壓解除警報

18歲少女發育良好「月經沒來過」！就醫才知天生無陰道

快訊／宜蘭縣明日上班上課　部分災區可「視情況停班停課」

快訊／「迷你鳳凰」19:40登陸恆春　今晚上岸飛越台灣尾

全台4處公路中斷　台8線、蘇花台9丁線明搶通

北部晚間起防較大雨勢　下周「入秋最強冷空氣」探15度

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

鳳凰絕命上岸8縣市豪雨「北台灣紅爆」濕又涼　2地降雨破紀錄

每天刷3次牙「能降血糖」又護心！醫師曝最新研究：清除未爆彈

台鐵明午前恢復行駛　蘇澳新路線掏空「3列車調整始發站」

快訊／花蓮縣府宣布：2地區明停班停課

LIVE／鳳凰掉毛登陸即死亡「幾乎沒強風」　減弱熱帶低壓解除警報

18歲少女發育良好「月經沒來過」！就醫才知天生無陰道

快訊／宜蘭縣明日上班上課　部分災區可「視情況停班停課」

快訊／「迷你鳳凰」19:40登陸恆春　今晚上岸飛越台灣尾

全台4處公路中斷　台8線、蘇花台9丁線明搶通

北部晚間起防較大雨勢　下周「入秋最強冷空氣」探15度

築間撐不住！宣布撤出香港市場　3品牌月底前全關門

曾創「史上最高吞液紀錄」　G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

你做對了？！女性清潔內褲小知識　「盡量手洗」可減少磨損

軍方裝甲車救災壓壞2轎車　卓榮泰：我跟顧立雄1人賠1台

真人大小Labubu雕像估價80萬登拍賣　愛馬仕限量包同場競標

Melody教你好好談分手　感情走不下去快設「停損點」

日本賽車皇后「超巨F級兇器」不藏全抖出！　連「特殊興趣」都出了

YouTuber金魚腦辦土耳奇簽證險受騙！　曬網站對比：結果是詐騙

簡廷芮、王品澔「情人節合唱影片被挖」　范姜彥豐：有點東西

快訊／國王「快樂打球」換主帥有用　洪志善執教首戰就奪勝

【開車像開船】蘭陽隧道口變水路　汽車經過直接起浪！

生活熱門新聞

「訂單正在泡水中」蝦皮包裹滿街漂！畫面曝光

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

「普發1萬才入帳！」他一早睡醒卻沒了：太慘了

為什麼還沒收到普發1萬？財政部解答

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

「True飯11月底歇業！」館長氣轟原因：被民進黨害死

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

LINE「14款免費貼圖」限時下載！麵包熊、小廢圖超實用

快訊／貓奴搶「CAT-8888」車牌57.6萬決標　7777也要27萬

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

蘇澳煙波飯店B1淹水　住客想開車被阻

更多熱門

相關新聞

台鐵明午前恢復行駛　蘇澳新路線掏空「3列車調整始發站」

台鐵明午前恢復行駛　蘇澳新路線掏空「3列車調整始發站」

鳳凰颱風今(12日)晚7時40分自恆春登陸，隨即減弱為熱帶性低氣壓，台鐵公司今晚宣布，明天(13日)中午12時前全線恢復正常行駛，另蘇澳到蘇澳新間路線掏空，3列車調整始發站。預計搶修至明年1月底的平溪線也將恢復辦理公路接駁。

花蓮縣府宣布：2地區明停班停課

花蓮縣府宣布：2地區明停班停課

LIVE／鳳凰掉毛登陸　氣象署20:30解除警報

LIVE／鳳凰掉毛登陸　氣象署20:30解除警報

彰化明正常上班課！網仍咕嚕咕嚕

彰化明正常上班課！網仍咕嚕咕嚕

即／「迷你鳳凰」登陸了　飛越恆春

即／「迷你鳳凰」登陸了　飛越恆春

關鍵字：

氣象氣象署鳳凰颱風颱風

讀者迴響

熱門新聞

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

簡廷芮不認出軌「范姜彥豐突火大開嗆」！

黃明志明將獲釋！　大馬檢方證實：沒證據

粿粿親回應近況！

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」

「訂單正在泡水中」蝦皮包裹滿街漂！畫面曝光

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

30多台車泡水　煙波飯店：房費全免、配合理賠補償

「普發1萬才入帳！」他一早睡醒卻沒了：太慘了

為什麼還沒收到普發1萬？財政部解答

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

即／野熊闖入日本花卷機場！跑道緊急封閉

「True飯11月底歇業！」館長氣轟原因：被民進黨害死

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

知名麻辣鍋餐飲洗錢數千萬！闆娘等20人遭拘提

更多

最夯影音

更多
阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多
總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面