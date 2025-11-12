「短命鳳凰」58年首個登陸颱　共伴豪雨台灣中央炸出結界

▲鳳凰颱風登陸後隨即減弱為熱帶低壓。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

短命鳳凰創紀錄，中央氣象署指出，26號颱風「鳳凰」北上過程中，共伴降雨在蘇澳、基隆2測站創下11月單日雨量紀錄，不過登陸恆春後短短20分鐘就減弱為熱帶性低氣壓，正式解除警報。氣象專家指出，鳳凰成為58年首個11月登陸的颱風，以及史上第三晚登陸的颱風。

氣象署今（11日）晚8時30分正式解除鳳凰颱風海陸警報，回顧鳳凰登陸前造成共伴效應降雨，單日最大雨量在宜蘭冬山795毫米，此外蘇澳、基隆都破單站11月自己的紀錄，分別達到648、269毫米的雨量，降雨量相當可觀。依據降雨累積圖，全台灣中央像有結界挖洞般，僅南部、東部和北部有雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

天氣風險公司分析師吳聖宇指出，鳳凰颱風晚間7時40分登陸恆春，成為自1967年吉達颱風以來第2個在11月登陸台灣的颱風，但也隨即在8時減弱為熱帶性低氣壓，「真是有夠短命」！

▲鳳凰共伴豪雨，全台僅中部地區無雨。（圖／中央氣象署）



吳聖宇說明，鳳凰在登陸前基本上強度已經是輕颱最低限度的門檻，中心附近應該已經沒有太強的威力，反而是外圍一點的環流配合東北季風，蠻多地方的陣風依然是猛猛的吹，颱風中心逐漸靠近的高屏沿岸一帶在今天白天期間也有觀測到7至9級的陣風。

氣象愛好粉絲團「台灣颱風論壇」也說，鳳凰登陸前，雷達上可以勉強看到僅剩不多的羽毛，主體已經鬆散，今晚登陸恆春後，鳳凰就成為58年來首個11月登陸的颱風，以及史上第三晚登陸的颱風，只僅次於2004年南瑪都及1967年吉達颱風。登陸同時，鳳凰也嚥下最後一口氣，減弱為熱帶低壓，颱風警報宣告解除。