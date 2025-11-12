　
「你的訂單正在泡水中」包裹滿街漂　畫面曝光！蝦皮：協助退款

網搜小組／劉維榛報導

宜蘭因鳳凰颱風共伴效應，造成豪雨災情，街頭嚴重積水！一名網友拍下蝦皮物流箱漂在馬路上的畫面，驚呼「你的訂單正在泡水中！」對此，蝦皮回應，已第一時間回收並檢查包裹，若有受損將協助退款與賠償。氣象署指出，宜蘭累積雨量逾千毫米，今（12日）晚起雨勢將逐漸趨緩。

▲▼ 。（圖／lzh__06提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲物流箱漂在水上。（圖／lzh__06提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

一名網友在Threads上傳一段淹水畫面，位在宜蘭縣五結鄉中興路三段，當時馬路水淹一整片，導致蝦皮數個物流箱直接漂在水上，讓原PO錯愕直呼「你的訂單正在泡水中！」

淹水影片可見，物流箱甚至漂到馬路正中央，行駛中的車輛也紛紛閃避，就怕視線不良之下，一不小心就撞到物流箱。

針對包裹漂在水上的狀況，蝦皮回應，已第一時間派員將包裹收回整理完畢，後續將逐件檢查確認。如有受損，平台將依規定協助退款給買家並賠付賣家，若有任何疑慮也可申請退貨退款。

▲▼ 。（圖／lzh__06提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲蝦皮表示，若有受損的話，將依規定協助退款給買家並賠付賣家。

由於鳳凰颱風加上東北季風產生共伴效應，部分北部、宜蘭地區下起超大豪雨，氣象署資料顯示，11月10日至12日12時累積雨量最多在宜蘭縣東澳嶺1062毫米，新北市大粗坑752毫米、北市擎天崗552毫米分列二、三。

蘇澳、五結及羅東尤為嚴重，今日上午冬山鄉珍珠一路現場仍積水嚴重，民宅被水圍困，形成「水上屋」的誇張景象。

氣象署表示，隨著鳳凰颱風減弱，並逐漸往東移動，共伴效應也跟著北抬，宜蘭降雨已逐漸趨緩，但目前花東時雨量仍有20毫米以上，預估今天晚間颱風出海後，降雨就會更為減緩。

※本文獲lzh__06授權提供。

在 Threads 查看
「你的訂單正在泡水中」包裹滿街漂　畫面曝光！蝦皮：協助退款

「你的訂單正在泡水中」包裹滿街漂　畫面曝光！蝦皮：協助退款

這幾天全台持續豪雨，其中宜蘭蘇澳雨勢猛烈，不少地區傳出災情。人氣氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」小編無奈透露，自己的老家也遭殃，「宜蘭蘇澳家淹了半層樓」，並附上家中淹水慘況照，「15年前梅姬颱風噩夢重演，當時一層樓淹得滿滿滿。」

宜蘭五結淹水馬路蝦皮物流箱漂在水上影音

