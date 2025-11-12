吊車大王又出手了！派女婿到蘇澳協助　2台小山貓+1怪手待命

▲吊車大王胡漢龑看到宜蘭災情，立刻派機具與人員到蘇澳協助救災。（圖／翻攝自啟德機械起重工程-股公司臉書）

文／CTWANT

受到鳳凰颱風強降雨影響，宜蘭縣蘇澳、羅東、冬山多處降下豪大雨，雨勢來得又快又猛，造成多地排水不及，蘇澳市區積水一度高達腰部。對此，吊車大王胡漢龑12日稍早也宣布，凌晨已派女婿前往宜蘭蘇澳協助，同時有2台小山貓與一台怪手於裝車公司待命中。

竹北吊車大王胡漢龑就在臉書表示，天佑台灣，12日凌晨就已派女婿前往宜蘭蘇澳協助(兩台小山貓及一台怪手，已經裝車公司待命中)，希望盡快排除鳳凰颱風帶來的災情。胡漢龑也指出，此外今年啟德也會向花蓮縣光復鄉分駐所再捐贈第四台的巡邏車，供分駐所使用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，網友紛紛留言大讚「胡董事長真是太棒了」、「謝謝胡董都能在第一時間的為災區盡心盡力，好人福報無限」、「超有大愛，出手不手軟，公益跑第一」、「台灣第一最用心的大善人，說到做到」、「哇啊啊啊啊！您怎麼那麼好呀！謝謝有您！」「謝謝胡大哥的愛心，你們真的很棒，辛苦你們了，感恩」。

延伸閱讀

▸ 律師名門劈腿1／理律實習律師遭控劈腿 前女友慘遭背叛破財百萬

▸ 共譜情歌1／「啦啦隊女神」孟潔熱戀馮晨軒 街頭十指緊扣藏不住愛

▸ 原始連結