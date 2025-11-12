宜蘭暴雨淹1樓高！2車輛拋錨疑遭國軍突擊車輾過　慘變廢鐵畫面曝

記者游芳男、劉人豪／宜蘭報導

受鳳凰颱風外圍環流共拌影響，宜蘭蘇澳市區中山路等地昨晚（11日）遭大水圍困，街道積水淹水深度及腰以上、甚至幾乎淹至一樓高，軍方出動AAV7兩棲突擊車、橡皮艇等救援。宜蘭蘇澳有民眾因車輛拋錨停路中央，結果疑被路過救災的兩棲突擊車輾過慘變廢鐵。

▲宜蘭淹水車輛拋錨，國軍救災突擊車疑輾過拋錨車輛慘變廢鐵。（圖／記者游芳男攝）

▲瑞典坦克疑被突擊車輾過。（圖／記者游芳男攝）

昨超過600毫米的超大雨量圍困蘇澳鎮，市區中山路等街道一片汪洋，街道積水淹水深度及腰以上、甚至幾乎淹至一樓高，居民緊急避難；所幸今清晨太陽露臉，但水退去後的街道滿目瘡痍，只見路上滿地污泥，店家擺設物或住家家俱受損嚴重，居民們忙於整理屋內外，希望早日恢復正常生活。

▲車輛疑被突擊車輾過。（圖／記者游芳男翻攝）

而民眾車輛疑因泡水拋錨，2車無法移動停在路中央，疑遭國軍前往救災的突擊車輾過，車頂凹陷、擋風玻璃全毀慘成廢鐵。據了解，昨晚國軍救災時水淹1樓高，且晚上視線不佳，疑因此輾過車輛，車主表示車頂的履帶痕跡相當明顯，昨天也沒有出動怪手救災，認為是遭國軍車輛輾過，遇到這種事也相當無奈。

▲宜蘭軍方出動AAV7兩棲突擊車，救援因暴雨受困的民眾。（圖／民眾提供）