「桌子上兩盤菜」要沉默吞下？卓榮泰籲韓國瑜給明確說法

記者游芳男／宜蘭報導

立法院長韓國瑜今呼籲兩岸應透過「九二共識」展開對話，並要求總統賴清德撤回「中國是境外敵對勢力」的說法，引發關注。行政院長卓榮泰12日下午在宜蘭蘇澳視察時，針對此事作出回應，以「桌子上兩盤菜」要韓國瑜應給說法。

卓榮泰表示，宜蘭目前面臨災情，應優先關注相關問題，但他也提到一路上聽到韓國瑜的言論，決定順著韓院長的話題進一步討論。他以韓國瑜「桌子有四條腿」的比喻回應，並指出桌子上有兩盤菜，分別代表不同的政治事件。

第一盤菜是中國國民黨主席參加祭拜共諜吳石的活動，卓榮泰指出，吳石當年試圖消滅國民黨及中華民國，如今中國以「學習吳石精神」作為統戰號召，對台灣的影響不容忽視。然而，韓國瑜身為國會議長及國民黨黨籍成員，對此事件至今保持沉默。

第二盤菜則是中國針對國會議員沈伯洋的全球追捕行動。卓榮泰強調，此舉不僅侵犯自由、民主、人權，更對國會議員的人身安全構成威脅。他表示，政府有責任保護國人，國會也有責任保護議員，但韓國瑜對此事件同樣未作出回應。

卓榮泰最後質疑，韓國瑜是否選擇對這兩盤菜「沉默容忍、沉默吞下」，並呼籲韓國瑜應向國人表明立場，給出明確說法。