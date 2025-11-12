　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「桌子上兩盤菜」要沉默吞下？卓榮泰籲韓國瑜給明確說法

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）

記者游芳男／宜蘭報導

立法院長韓國瑜今呼籲兩岸應透過「九二共識」展開對話，並要求總統賴清德撤回「中國是境外敵對勢力」的說法，引發關注。行政院長卓榮泰12日下午在宜蘭蘇澳視察時，針對此事作出回應，以「桌子上兩盤菜」要韓國瑜應給說法。

卓榮泰表示，宜蘭目前面臨災情，應優先關注相關問題，但他也提到一路上聽到韓國瑜的言論，決定順著韓院長的話題進一步討論。他以韓國瑜「桌子有四條腿」的比喻回應，並指出桌子上有兩盤菜，分別代表不同的政治事件。

第一盤菜是中國國民黨主席參加祭拜共諜吳石的活動，卓榮泰指出，吳石當年試圖消滅國民黨及中華民國，如今中國以「學習吳石精神」作為統戰號召，對台灣的影響不容忽視。然而，韓國瑜身為國會議長及國民黨黨籍成員，對此事件至今保持沉默。

第二盤菜則是中國針對國會議員沈伯洋的全球追捕行動。卓榮泰強調，此舉不僅侵犯自由、民主、人權，更對國會議員的人身安全構成威脅。他表示，政府有責任保護國人，國會也有責任保護議員，但韓國瑜對此事件同樣未作出回應。

卓榮泰最後質疑，韓國瑜是否選擇對這兩盤菜「沉默容忍、沉默吞下」，並呼籲韓國瑜應向國人表明立場，給出明確說法。

11/10 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

「桌子上兩盤菜」要沉默吞下？卓榮泰籲韓國瑜給明確說法

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

反嗆賴清德！韓國瑜喊「透過九二共識對話」　民進黨批大錯特錯

反嗆賴清德！韓國瑜喊「透過九二共識對話」　民進黨批大錯特錯

綠委沈伯洋遭中國以涉「分裂國家罪」立案調查，且擬發出全球性的紅色通緝令，總統賴清德表示「期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴」。韓國瑜今（12日）反嗆，自己生病讓別人吃藥，呼籲賴清德撤回大陸為境外敵對勢力，並在九二共識基礎下對話，才是負責任解決問題。對此，民進黨回應，遺憾韓國瑜身為立法院長，對於自家的國會議員遭到威權國家跨國鎮壓遲不吭聲，在賴總統的提醒下，才藉機指桑罵槐，更對台灣民主自由的理解錯誤。韓國瑜院長指責賴清德總統沒有維護中華民國，沒有維護兩岸和平，更是大錯特錯。

邱毅示警：大陸已摸清沈伯洋底細加大打擊　相關醜聞很快會出現

邱毅示警：大陸已摸清沈伯洋底細加大打擊　相關醜聞很快會出現

轟韓國瑜無腦嗆聲賴清德　周玉蔻：降格為中國國台辦主任

轟韓國瑜無腦嗆聲賴清德　周玉蔻：降格為中國國台辦主任

「訂單正在泡水中」蝦皮包裹滿街漂！畫面曝光

「訂單正在泡水中」蝦皮包裹滿街漂！畫面曝光

藍拋設立院兩岸小組與陸交涉　江啟臣：來函後必協商跨黨派共識

藍拋設立院兩岸小組與陸交涉　江啟臣：來函後必協商跨黨派共識

宜蘭行政院長卓榮泰立法院長韓國瑜沈伯洋共諜祭拜

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多
總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

