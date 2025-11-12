宜蘭暴雨沖走車牌！熱心居民撿到「一地鐵牌」：請來認領

▲車牌被水沖走。（圖／翻攝自FB／宜蘭知識+ ）

記者鄺郁庭／綜合報導

鳳凰颱風帶來強大雨勢，宜蘭地區昨（11）日傳出淹水災情，包括蘇澳、羅東多處街道都積水成河。除了民宅受創，許多汽機車也遭殃，有的泡水報銷，還有的被急流沖走車牌，就有熱心居民撿起這些車牌，PO在地方社團開放認領，引發話題。

有民眾今（12）日凌晨在臉書社團「宜蘭知識＋」貼文表示，「冬山鄉永興路一段拾獲車牌，請失主或認識的親友來認領」，並附上多張照片。畫面中可見，數片車牌散落在路邊與排水溝旁，「其餘未領取車牌已交由羅東分局冬山分駐所，請自行前往認領！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，立刻引發熱烈迴響，「車牌富翁」、「以前是撿到門牌，而且是在二樓陽台」、「好人一生平安」、「花蓮有鏟子超人，我們宜蘭有車牌俠！好人還是很多的。祝 各位車牌俠：一生行車平安！一路暢通不塞車！」

也有人納悶，「很難理解，大水來怎沖掉車牌的？」「好奇的問一下，螺絲鎖著，為什麼會掉？」話題意外引發討論，「有些水從縫隙往外施力，前進中，也有水直接往內施力，反覆搖晃。 以上是個人猜想」、「我的是，水太大，怕拋錨衝過去，車牌本來就應該有一點鬆脫或生鏽，發現掉了已經來不及了。」

更令人感動的是，這則貼文確實幫上忙，有失主現身留言，「感謝！我們是10XX這個，請問要去哪裡認領？」也有熱心網友接力貼出自己在街頭撿到的車牌照片，希望協助更多車主找回遺失物。