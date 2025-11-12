　
國際

賣公司賺170億退休卻喊無聊！35歲富豪決定重返職場

英國企業家湯姆・葛羅根（中）年僅35歲就將Wingstop UK出售，晉升為億萬富翁。（圖／翻攝自X，@Tngtweets1）

▲英國企業家湯姆・葛羅根（中）年僅35歲就將Wingstop UK出售，晉升為億萬富翁。（圖／翻攝自X，@Tngtweets1）

圖文／CTWANT

英國企業家湯姆・葛羅根（Tom Grogan）年僅35歲便將其創立的「Wingstop UK」餐飲連鎖品牌多數股權出售給美國私募基金，交易總額達4億英鎊（約5.32億美元／約新台幣170億元），晉升億萬富翁。然而，財富自由帶來的並非全然喜悅，葛羅根坦言提前退休後的生活「無聊至極」，決定重新投入職場。

根據《Live Mint》報導，葛羅根接受《Fortune》專訪時表示，過去近十年他從零開始打造品牌，從寫信給美國總公司、連續遭50名投資人拒絕，到最終開設57家分店。他形容完成目標的那一刻「很超現實」，彷彿突然失去了人生的方向。

「你一直想著那一天，等真的實現了，卻只覺得空虛，錢也填不滿那個洞。」葛羅根說。這位曾經的建築工人起薪每小時僅5美元，20多歲時開始創業，並於2018年創立主打美式炸雞翅的Wingstop UK。他透露，從創業者轉變為投資者的過程非常陌生，尤其是在停止「建立事業」後，生活變得節奏緩慢、缺乏刺激。

「我們不是在創造企業了，而是在管理金錢，這兩者是截然不同的能力。」他指出。

完成交易後，葛羅根並未像外界想像般購買豪宅或名車，仍選擇租屋生活。他與兩位共同創辦人赫爾曼・薩霍塔（Herman Sahota）與索爾・劉恩（Saul Lewin）花了半年時間反思下一步，但葛羅根強調：「無論如何，我不會坐享其成，因為那樣太無趣了。」

他表示，無法接受一輩子閒坐沙灘的生活，「人需要每天有目標、有挑戰，才有起床的動力。我們現在沒有這樣的感覺。」目前他尚未決定下一個創業領域，但透露「應該不會再涉足餐飲業」。

其實，類似的情緒也曾出現在其他成功創業者身上。Airbnb共同創辦人暨執行長布萊恩・切斯基（Brian Chesky）便曾透露，公司上市後反而是他人生中「最悲傷的時期之一」，雖然那讓他一夕成為億萬富翁。

切斯基坦言，他過去渴望成功，是因為認為名聲與財富能解決一切問題，甚至能換來認同與崇拜。沒想到在Airbnb估值突破千億美元、市場與大眾目光聚焦時，他卻比以往更加孤獨。他形容，那段期間他每天工作長達18小時，卻感受不到真正的快樂。

賣掉公司後，葛羅根坦言財富帶來的不是快樂，而是「無聊與空虛」。（圖／翻攝自X，@RVCJ_FB）

▲賣掉公司後，葛羅根坦言財富帶來的不是快樂，而是「無聊與空虛」。（圖／翻攝自X，@RVCJ_FB）

