天降鐵管！樹林捷運工程吊掛作業出包　BMW大7衰遭砸

▲BMW遭捷運工程掉落鐵管砸中，引擎蓋及保險桿嚴重凹陷。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市樹林區昨天（11日）下午3時許，大安路、保安街一段口發生一起工安意外。當時鄰近的捷運工地正在進行吊掛作業，一輛BMW正好行經該處，吊掛的鐵管不慎脫落，砸中BMW的前保險桿及引擎蓋，所幸駕駛並未受傷，確切發生事故原因，仍待新北捷運工程局調查釐清。

據了解，駕駛BMW 730d的羅姓男子，昨天下午沿著樹林大安路行駛，行經保安街一段路口的樹林萬大線捷運施工工地，當時工地正在進行特密管吊掛作業，卻不慎脫落直接砸中BMW，所幸僅造成車輛損壞，並未有人員受傷，目前新北捷運局正在釐清。

▲BMW遭砸中後，前保險桿脫落。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北捷運工程局表示，捷運土城樹林線CQ890（樹林段）區段標工程，昨日下午3點多，在樹林區大安路上工區內，施工廠商正在進行捷運墩柱的基樁施工，依規定現場有監造人員監看及2位義交進行交管，但吊掛特密管時不慎滑脫碰撞圍籬後掉落，造成轎車損傷，本局已要求施工廠商負起一切責任。

新北捷運工程局強調，針對未依職安衛規定造成事故，依契約開罰至少6萬元，並要求廠商停工改善，全面檢討特密管吊掛高度，避免再度發生後再行復工，另外，關於車輛毀損部分也要求廠商全權負責，目前已與車主達成協議。現場由警方除協助排除交通狀況，後續事故原因將由市府相關單位進一步釐清。

▲樹林捷運工地吊掛作業意外，鐵管掉落砸中經過的BMW。（圖／記者陸運陞翻攝）