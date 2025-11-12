　
社會 社會焦點 保障人權

天降鐵管！樹林捷運工程吊掛作業出包　BMW大7衰遭砸

▲樹林捷運工地吊掛作業意外，鐵管掉落砸中經過的BMW。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲BMW遭捷運工程掉落鐵管砸中，引擎蓋及保險桿嚴重凹陷。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市樹林區昨天（11日）下午3時許，大安路、保安街一段口發生一起工安意外。當時鄰近的捷運工地正在進行吊掛作業，一輛BMW正好行經該處，吊掛的鐵管不慎脫落，砸中BMW的前保險桿及引擎蓋，所幸駕駛並未受傷，確切發生事故原因，仍待新北捷運工程局調查釐清。

據了解，駕駛BMW 730d的羅姓男子，昨天下午沿著樹林大安路行駛，行經保安街一段路口的樹林萬大線捷運施工工地，當時工地正在進行特密管吊掛作業，卻不慎脫落直接砸中BMW，所幸僅造成車輛損壞，並未有人員受傷，目前新北捷運局正在釐清。

▲樹林捷運工地吊掛作業意外，鐵管掉落砸中經過的BMW。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲BMW遭砸中後，前保險桿脫落。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北捷運工程局表示，捷運土城樹林線CQ890（樹林段）區段標工程，昨日下午3點多，在樹林區大安路上工區內，施工廠商正在進行捷運墩柱的基樁施工，依規定現場有監造人員監看及2位義交進行交管，但吊掛特密管時不慎滑脫碰撞圍籬後掉落，造成轎車損傷，本局已要求施工廠商負起一切責任。

新北捷運工程局強調，針對未依職安衛規定造成事故，依契約開罰至少6萬元，並要求廠商停工改善，全面檢討特密管吊掛高度，避免再度發生後再行復工，另外，關於車輛毀損部分也要求廠商全權負責，目前已與車主達成協議。現場由警方除協助排除交通狀況，後續事故原因將由市府相關單位進一步釐清。

▲樹林捷運工地吊掛作業意外，鐵管掉落砸中經過的BMW。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲樹林捷運工地吊掛作業意外，鐵管掉落砸中經過的BMW。（圖／記者陸運陞翻攝）

11/10 全台詐欺最新數據

471 1 6834 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

芬普尼毒蛋延燒！　飼主疑「殺蟲劑直接噴雞身上」
煙波飯店地下室30多台車泡水　業者：房費全免、配合理賠補償
LIVE／鳳凰颱風加速　氣象署最新說明
陸全球抓捕沈伯洋「終身追責」　國台辦：針對極少數台獨份子
17年前姊弟戀！桃園男勒斃人妻喊太愛她　出獄2月又殺人
10銀行捲太子集團詐騙案！　彭金隆：金管會進駐查每筆資金
快訊／國軍裝甲車輾爆！　2車慘成廢鐵
快訊／9縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝
普發現金1046萬人先領錢！　4種入帳失敗情境一次看

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

東區中古房價晚買5年每坪貴13萬　新案站上6字頭

東區中古房價晚買5年每坪貴13萬　新案站上6字頭

台南東區因生活機能完整、學區資源集中，長期被視為蛋黃區與購屋熱區。近年受惠於捷運藍線、平實轉運站及南台南副都心等建設陸續推進，區域居住機能再提升，專家表示，帶動新案與中古市場價格持續走高，呈現「價穩量縮」格局。

台鐵2路段淹水　樹林＝花蓮對號列車18：30起停駛

台鐵2路段淹水　樹林＝花蓮對號列車18：30起停駛

北捷「排隊潛規則？」　他一站秒挨罵！大票人卻力挺

北捷「排隊潛規則？」　他一站秒挨罵！大票人卻力挺

8AM搭北捷　他驚板南線「人少很多」一票有感

8AM搭北捷　他驚板南線「人少很多」一票有感

即／北捷白髮婦搶博愛座　雨傘打傷2歲女童畫面曝

即／北捷白髮婦搶博愛座　雨傘打傷2歲女童畫面曝

樹林捷運工安意外

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

粿粿親回應近況！

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

簡廷芮不認出軌「范姜彥豐突火大開嗆」！

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲

即／桃猿選手深夜拋震撼彈！IG突發黑白文

王子5副業營業額破億卻哭窮？

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD
阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

