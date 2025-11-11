北捷「排隊潛規則？」　他一站秒挨罵！大票人力挺：完全沒問題

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

北捷許多站為了方便乘客分流、加快上下車速度，會在月台畫出兩條候車線。然而，一名網友日前苦笑表示，自己站到第二條候車線時，被其他乘客指責是「插隊」，讓他一頭霧水，而話題也掀起熱烈討論。

網友在Threads表示，捷運月台前，都畫有兩道候車線，不過乘客往往只會排成一排，讓他不禁好奇，「旁邊這條大家會直接站過去嗎？」

看到默默形成的排隊潛規則，他忍不住吐槽，「有時候覺得蠻好笑的。我都會懷疑是我不會排隊，還是大家不會排隊？」

對此，一派網友認為，「排第二條的話，要等第一條的人都進去車廂了，再換第二條的人進去，我理解對嗎？」「你一站過去，後面的人就會跑去你後面了」、「但要先等右邊都上車完才換左邊？」

不過，也有不少人跟原PO想法相同，直言「會欸，我都直接站到第一個，錯了嗎？」「我會站，其他人眼瞎，干我屁事」、「會～因為那邊本來就可以排隊」、「我會！而且會去第一個」、「本來就畫兩條來分流，照設計去使用的人完全沒有問題，在那邊莫名其妙糾結的人比較奇怪」、「會啊，畫線就是給人站的」。

還有許多乘客表示，「我排過一次，只有三人情況下，上車被一位婆婆罵有夠沒水準」、「我排過左邊，小聲跟朋友說為什麼大家都不排、真奇怪，結果被一個推嬰兒車的爸爸大聲嗆『就你最聰明！』」、「有一次我站到那，隔壁那條的大姐說，不好意思妳插隊了」、「會！我之前站還被一個阿嬤說我插隊，一直說一直說，還好她孫女狂說我沒有插隊，本來就可以排，那個阿嬤才閉嘴 」、「我上次站過去還有人覺得我插隊，一直在想不是本來就兩排嗎？」

