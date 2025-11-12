　
政治

打破「放假才放臉照」潛規則　蔣萬安笑了：颱風假依照科學決策

記者鄭佩玟／台北報導

鳳凰颱風襲台，北市連2天正常上班課，過去台北市長蔣萬安只要臉書宣布上班課，就不會放本人照片，不過這次照常上班課，卻是首度2天都放有蔣萬安照片，讓網友戲稱，「都市傳說沒了！」蔣今（12日）被問是否打破過去颱風假才有「帥照」慣例？蔣笑說，颱風假都是依照專業科學數據決策。

▲▼ 蔣萬安出席114年度臺北市環保志義工環保獎章暨績優環保義工隊頒獎典禮 。（圖／記者徐文彬攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者徐文彬攝）

另，因周二北北基桃颱風假不同調，北北基正常上班課，桃園放颱風假，媒體也問蔣，是否未來沒有北北基桃生活圈共同決策？蔣萬安今天上午出席環保志義工頒獎會前受訪表示，市府依照科學專業的數據，氣象團隊提供的市府的相關資料，經過充分討論交換意見做決策，一切都是依照相關標準相關科學數據決策。

蔣萬安也說，他現在更關心的是宜蘭受颱風影響的豪大雨，在蘇澳、冬山等地造成積淹水的災情，他從昨晚就特別關注，他太太也非常的關心；所以他在第一時間就跟林縣長聯絡，詢問是否需要台北市即刻提供相關的支援，北市隨時可以派人力、機具、移動式抽水機等來協助，儘快的協助讓宜蘭積淹水地方復原。

蔣萬安轉述林姿妙說法表指出，相關積淹水已經慢慢的消退，但是有幾處可能還是需要；因此後續的協助已請消防局、工務局等相關單位與宜蘭的消防、工務單位對接，只要宜蘭有需要，北市即刻派支援過去。

11/10 全台詐欺最新數據

ET快訊
煙波飯店地下室30多台車泡水　業者：房費全免、配合理賠補償
LIVE／鳳凰颱風加速　氣象署最新說明
陸全球抓捕沈伯洋「終身追責」　國台辦：針對極少數台獨份子
17年前姊弟戀！桃園男勒斃人妻喊太愛她　出獄2月又殺人
10銀行捲太子集團詐騙案！　彭金隆：金管會進駐查每筆資金
快訊／國軍裝甲車輾爆！　2車慘成廢鐵
快訊／9縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝
普發現金1046萬人先領錢！　4種入帳失敗情境一次看

宜蘭豪雨下破紀錄「僅次梅姬」　氣象署：共伴效應加地形影響

宜蘭豪雨下破紀錄「僅次梅姬」　氣象署：共伴效應加地形影響

鳳凰颱風持續朝台灣接近，宜蘭蘇澳測站昨天時雨量達到130.5毫米，創下該站歷史第2高紀錄，僅次於2010年梅姬颱風。中央氣象署表示，主因颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，加上蘇澳山區地形因素，容易累積雨量。

鳳凰颱風逼近！黃偉哲馬不停蹄視察北門、將軍、七股確保漁港安全

鳳凰颱風逼近！黃偉哲馬不停蹄視察北門、將軍、七股確保漁港安全

雨會再多起來！北、東部好好珍惜「中場休息」

雨會再多起來！北、東部好好珍惜「中場休息」

新壽44億分手費合理？　蔣萬安這樣說

新壽44億分手費合理？　蔣萬安這樣說

蘇澳一夜驚魂！泥流淹進民宅　3人撤離

蘇澳一夜驚魂！泥流淹進民宅　3人撤離

鳳凰颱風氣象署蔣萬安氣象台北

