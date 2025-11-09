空姐上班一天就被開除　傻眼PO網討拍「只是拿了幾瓶水」

▲中國女子控訴，花了1年努力成為空姐，結果「拿了幾瓶水」就被辭退。（示意圖／非當事人和公司／VCG）

記者柯沛辰／綜合報導

中國一名女子為了考取新加坡航空空服員，花費一年刻苦努力學習，砸了近6萬元人民幣（約新台幣26萬元），沒想到僅僅上班一天，就因為取走了酒店貴賓休息室的幾瓶水，被公司以違反規定為由辭退，讓她錯愕地在社群發文討拍，「只是拿了幾瓶水」。

在小紅書暱稱「可可醬」的女子發文表示，誰沒曾對新加坡航空的「全球最佳」頭銜心動過？她曾以為拿到這份工作是人生高光，因此花了整整1年打磨中英文自我介紹、苦練微笑禮儀、背完厚厚一本航空知識手冊，層層篩選後終於收到錄取通知，激動得一整晚沒睡。

▲女子在小紅書發文討拍。（圖／翻攝自小紅書）

「可可醬」指出，接下來的一個月裡，她趕忙在新加坡看房租房，交了押金、首月房租、印花稅，還自費體檢、打疫苗，又量制服、交雜費、辦工作簽證，前前後後花費近6萬元人民幣，心想入職後能慢慢賺回來，好不容易熬到入職第一天，卻被辭退了。

「可可醬」說，當時她和其他中國女孩辦完手續、簽完合約，住進公司安排的酒店，彼此還互相打氣「苦盡甘來」。當晚，她拿了貴賓區行政走廊的幾瓶水，沒想到第二天就被人資叫到會議室，通知辭退，理由是「違反公司規定」，讓她當場傻掉。

「可可醬」表示，所謂「違規」只是拿了幾瓶水，甚至沒人提前告知貴賓區不能使用，更心寒公司人資的態度，即便她告知對方為了入職已經投入大筆費用，仍毫無商量餘地，也無補償，只有一句「這是你的個人損失」。

根據《8視界新聞網》報導，新航發言人回覆記者致電詢問時表示，新航不會就任何涉及在職或離職員工的機密事宜作出回應。新航希望所有員工在任何時候都以專業的態度行事，並遵守公司政策及相關法律。對於違反規定的行為，公司將依法採取相應的紀律處分。