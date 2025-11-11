　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文向德國傳達：台灣加強自我防禦決心　做好應對可能入侵的準備

▲蔡英文參觀德國國會。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲蔡英文參觀德國國會。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文，下同）

記者郭運興／台北報導

前總統蔡英文10日出席第一屆「柏林自由週」活動，並應邀於「柏林自由會議」，以「Threats facing democracies: Taiwan's experience defending freedom」（民主國家面臨的威脅：台灣捍衛自由的經驗）為題發表演說。蔡英文今（11日）表示，參加完柏林自由會議後，前往德國國會參觀，自己也透過德國媒體，向德國社會傳達，「台灣對於加強自我防禦能力的決心，我們也會讓台灣人民做好應對可能到來的入侵或其他突發事件的準備」，只要世界民主夥伴繼續支持台灣，必定能從過去的Taiwan can help逐漸走向Taiwan is supporting。

蔡英文發文表示，參加完柏林自由會議後，自己前往德國國會。在國會大廈中庭，有一座花圃裝置藝術，上面寫著「獻給德國人民」（Dem deutschen Volke ）。每一個國會議員，從選區帶來一袋泥土倒入花圃中，也呼應了國家命運應由土地上生活的人們自己做主的精神。

蔡英文表示，自己要感謝友台小組主席徐德分（Till Steffen）為她導覽德國國會，在這座過去坐落於東西德交界處的歷史建築中，他們想向台灣傳遞一個訊息「台灣的未來應由台灣人民自由選出的議會來決定，這是我們支持民主的選擇」。

蔡英文說，自己也向德國的國會議員們表達，德國擁有強大的科技與產業能力，台灣則有豐富的實踐經驗，台德合作應該是共同前進的方向，希望未來可以繼續展開更多合作計畫。

此外，蔡英文指出，自己也透過德國的媒體，向德國社會傳達，「台灣對於加強自我防禦能力的決心，我們也會讓台灣人民做好應對可能到來的入侵或其他突發事件的準備」。

蔡英文強調，在AI快速崛起的時代，台灣更是全球科技與經濟發展的關鍵核心，尤其在半導體產業，台灣的地位在短期內無可取代。只要世界的民主夥伴繼續支持台灣，必定能從過去的Taiwan can help逐漸走向Taiwan is supporting。

▲▼蔡英文參觀德國國會。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲▼蔡英文參觀德國國會。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

11/09 全台詐欺最新數據

關鍵字：

蔡英文柏林自由會議德國台灣入侵民進黨

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

