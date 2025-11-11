持扳手搶劫175萬！遮車牌逃逸還變裝製斷點　嘉檢偵結起訴4人

▲嘉義地檢署對持扳手搶劫的4人提起公訴。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

吳姓男子等3人，持扳手搶劫175萬元和價值5萬元的積分卡3張，並由羅姓男子協助接應逃亡，逃逸時還遮蔽車牌跟變裝躲避追查，嘉義地方檢察署偵結，依強盜罪嫌起訴涉案4人。

根據起訴書，45歲吳男得知張姓男子將於2025年9月1日在嘉義市某遊藝場外，交付巨款給林姓男子，於是將此事通知30歲王姓男子準備搶錢。王男夥同另名36歲吳男至該遊藝場，發現林男的車停放該處，王男先行離去。張男抵達後將175萬元及價值5萬元的積分卡3張裝入紙袋後交給林男，林男坐於後座休息。

隨後36歲吳男開啟林男車輛右後車門，持扳手作勢攻擊，搶取175萬元及價值5萬元積分卡3張的帆布包，得手後隨即騎車逃逸，將東西交給王男後，拿取90萬元作為酬勞。36歲吳男離開後聯繫羅姓男子駕車逃亡，36歲吳男給羅男5000元作為油錢補貼，另將贓款40萬元寄藏於羅男不知情女友住處。王男將搶來贓款中的60萬及價值5萬元之積分卡3張交給46歲吳姓男子，王男則分得25萬元。

案經嘉義市政府警察局第一分局偵辦，吳男逃逸時還遮蔽車牌，並數度變裝躲避查緝，後續警方陸續逮捕45歲吳男等4人，經偵查終結，檢方依強盜罪嫌提起公訴。