　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

持扳手搶劫175萬！遮車牌逃逸還變裝製斷點　嘉檢偵結起訴4人

▲嘉義地檢署對涉案10人提起公訴。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義地檢署對持扳手搶劫的4人提起公訴。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

吳姓男子等3人，持扳手搶劫175萬元和價值5萬元的積分卡3張，並由羅姓男子協助接應逃亡，逃逸時還遮蔽車牌跟變裝躲避追查，嘉義地方檢察署偵結，依強盜罪嫌起訴涉案4人。

根據起訴書，45歲吳男得知張姓男子將於2025年9月1日在嘉義市某遊藝場外，交付巨款給林姓男子，於是將此事通知30歲王姓男子準備搶錢。王男夥同另名36歲吳男至該遊藝場，發現林男的車停放該處，王男先行離去。張男抵達後將175萬元及價值5萬元的積分卡3張裝入紙袋後交給林男，林男坐於後座休息。

隨後36歲吳男開啟林男車輛右後車門，持扳手作勢攻擊，搶取175萬元及價值5萬元積分卡3張的帆布包，得手後隨即騎車逃逸，將東西交給王男後，拿取90萬元作為酬勞。36歲吳男離開後聯繫羅姓男子駕車逃亡，36歲吳男給羅男5000元作為油錢補貼，另將贓款40萬元寄藏於羅男不知情女友住處。王男將搶來贓款中的60萬及價值5萬元之積分卡3張交給46歲吳姓男子，王男則分得25萬元。

案經嘉義市政府警察局第一分局偵辦，吳男逃逸時還遮蔽車牌，並數度變裝躲避查緝，後續警方陸續逮捕45歲吳男等4人，經偵查終結，檢方依強盜罪嫌提起公訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
普丁身體亮紅燈？右手「腫如麵包」炸青筋　詭異照瘋傳
「雙北明放颱風假？」一票搖頭：早點睡比較實在
快訊／名醫江漢聲遭持刀攻擊！　輔大醫院聲明揭傷勢
快訊／輔大醫院名醫江漢聲遭砍！　診間濺血
快訊／明10縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐
大里人嗨翻！「豪華影城」確定進駐　終結電影沙漠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陌生男跳上機車後座熊抱性騷！女驚嚇棄車落跑　判決出爐

佛光大學辦公室不明原因起火！走廊濃煙瀰漫　消防迅速撲滅

快訊／國1南下五股段「2大車碰撞」！占中、外車道　回堵8km紫爆

人妻瘋狂出軌！淫喊：我很騷前後都玩　老公見約砲文崩潰了

快訊／輔大醫院濺血！男泌尿科診間抽刀　名醫江漢聲負傷奪門驚逃

高雄男癡纏女公務員！警獲報抓人...又查出他是變態偷拍狼

陪少女公園飲酒療情傷竟拉進廁所硬上　他剛滿18歲下場曝

持扳手搶劫175萬！遮車牌逃逸還變裝製斷點　嘉檢偵結起訴4人

台南仁德麥當勞前車禍！2車擦撞...1輛倒轉180度再撞聯結車

颱風來襲！屏東漂流木自由撿拾公告即刻失效　勿入山河區域撿拾

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

傲嬌柴柴一擦腳就低吼　見主人怒喊不擦秒妥協

陌生男跳上機車後座熊抱性騷！女驚嚇棄車落跑　判決出爐

佛光大學辦公室不明原因起火！走廊濃煙瀰漫　消防迅速撲滅

快訊／國1南下五股段「2大車碰撞」！占中、外車道　回堵8km紫爆

人妻瘋狂出軌！淫喊：我很騷前後都玩　老公見約砲文崩潰了

快訊／輔大醫院濺血！男泌尿科診間抽刀　名醫江漢聲負傷奪門驚逃

高雄男癡纏女公務員！警獲報抓人...又查出他是變態偷拍狼

陪少女公園飲酒療情傷竟拉進廁所硬上　他剛滿18歲下場曝

持扳手搶劫175萬！遮車牌逃逸還變裝製斷點　嘉檢偵結起訴4人

台南仁德麥當勞前車禍！2車擦撞...1輛倒轉180度再撞聯結車

颱風來襲！屏東漂流木自由撿拾公告即刻失效　勿入山河區域撿拾

丟丟妹遭詐騙集團冒用身分！「AI假影片瘋傳」連親爸都受騙　親上火線喊話

瑞士新景點！空中步道飽覽群峰　搭電梯登頂俯瞰冰川、阿爾卑斯山

冬盟旅日巨人投手黃錦豪因傷退賽　平鎮同窗對決許庭綸破局

萬海Q3EPS4.15元季增3.77元　看好第四季亞洲線旺季與中美關稅利多

恐怖法國怪物又來了！　溫班亞瑪再寫NBA史上首見超神紀錄

陌生男跳上機車後座熊抱性騷！女驚嚇棄車落跑　判決出爐

乾杯集團再推新品牌　「牛舌佑介」12/21進駐台北統一時代百貨

台鐵光復隧道北口淹水退了　「鳳林=瑞穗」下午4點起恢復行駛　　

普丁身體亮紅燈？右手「腫如麵包」狂炸青筋　詭異照瘋傳

6公尺麵包超人現身東門城　「新竹冬日童樂會」邀親子共遊

李光洙穩交李先彬8.9年　李瑞鎮逼婚「不結就分手」

社會熱門新聞

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

明是否放颱風假　陳其邁：下午2點會議判斷

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

北台灣僅桃園獨放颱風假　張善政曝兩大關鍵因素

13歲少女被誘多次開房　只穿內褲衝出求救

盜賣年長里民房產賤賣　三重前里長收押禁見

快訊／輔大醫院濺血！名醫江漢聲遭病患砍傷

淫魔教練不只90罪！再爆性侵10球員22次

即／預謀藏匿傅崐萁管家　名律師幫租套房遭起訴

砸795萬重整豪宅　侯昌明告裝修公司

下士自拍害榮譽假取消　8兵圍毆下場曝

即／北捷白髮婦暴行再一樁　雨傘毆打博愛座女童被起訴

仙塔律師被控洩密　完妝出庭笑臉拒認罪

馬太鞍溪便道消失　驚悚畫面曝

更多熱門

相關新聞

大門沒鎖遭2賊光顧　台中民宅被偷25萬

大門沒鎖遭2賊光顧　台中民宅被偷25萬

台中市梧棲區昨（10）日發生民宅竊案，一戶人家因未將住處大門上鎖，2名竊賊在半夜3時許闖入，偷走屋內現金、包包後離去。警方獲報調查，清查財損約25萬元，目前已掌握掌握2名犯嫌特徵，正在查緝中。

屏東婦喪夫生活壓力大　警募善款3萬助她度難關

屏東婦喪夫生活壓力大　警募善款3萬助她度難關

阿里山國家森林遊樂區　明下午5時起休園

阿里山國家森林遊樂區　明下午5時起休園

台中男闖金虎爺廟偷4面金牌　神像還遭扯倒在地

台中男闖金虎爺廟偷4面金牌　神像還遭扯倒在地

歹徒尾隨高雄老婦返家　一把搶走金項鍊

歹徒尾隨高雄老婦返家　一把搶走金項鍊

關鍵字：

搶劫案嘉義強盜罪公訴警方

讀者迴響

熱門新聞

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現

快訊／明天10縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐

點名9縣市「周三放颱風假」沒放請100隻烤雞！店家一早傻住了

專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了

鳳凰颱風路徑南修　明天延後至傍晚登陸高屏地區

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

冬眠失敗　北海道熊「闖屋吞嬰」釀4死

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面