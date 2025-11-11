颱風來襲！屏東漂流木自由撿拾公告即刻失效　勿入山河區域撿拾

▲「漂流木自由撿拾公告」自即日起自動失效。（圖／林業及自然保育署屏東分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

中央氣象署於今（11）日上午10時發布第26號颱風「鳳凰」海上陸上颱風警報，陸上警戒區域涵蓋高雄及屏東地區。為避免颱風可能帶來的強風及豪雨影響安全，林業及自然保育署屏東分署提醒，屏東縣政府發布之「漂流木自由撿拾公告」自即日起自動失效，請民眾勿進入山區或河川地撿拾漂流木，以確保人身安全。

屏東分署表示，颱風期間山區及河川水位變化劇烈，漂流木仍可能滯留或移動，進入撿拾極具危險性。分署已啟動防災整備作業，持續加強林地與河川監測，預防因強降雨導致的大量漂流木堆積等情形，並確保人員與設施設備安全；各打撈清理權責機關也已啟動相關防災整備作業，降低颱風帶來的影響。

分署呼籲，屏東縣政府114年10月31日公告的漂流木自由撿拾公告，因鳳凰颱風陸上颱風警報已失效，請民眾於颱風期間避免前往山區、溪河地或沿岸活動，並密切注意政府發布的即時防災訊息。待颱風警報解除後，分署將依高雄市政府及屏東縣政府再公告情形，協助於林業保育署網站同步公告自由撿拾作業及注意事項，相關資訊將同步公布於分署網站https://pingtung.forest.gov.tw/，請民眾留意