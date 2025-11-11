15年前梅姬惡夢重演！蘇澳暴雨水淹全鎮　居民嘆：真的變孤島

▲暴雨灌宜蘭，蘇澳災情慘重。（圖／蘇澳鎮公所提供，下同）

記者游芳男、閔文昱／宜蘭報導

鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應持續影響下，宜蘭蘇澳鎮今晚（11日）豪雨不斷，市區多處嚴重淹水，最深處達一層樓高，鎮公所與消防局緊急出動橡皮艇、AAV7兩棲突擊車搶救受困民眾。最新進度指出，蘇澳市中心中山路、民貴街至中原路一帶全面積水，鎮內交通幾乎癱瘓，猶如孤島。

蘇澳鎮南興里山坡地傍晚爆發小型土石流，雨水夾帶泥沙沖入巷弄，泥濘滾滾。中山路一帶水深一層樓，部分民宅家具、冰箱泡水，救護車行經路面時拋錨，6人冒雨推車脫困。鎮民代表曾太山表示，他家附近積水已淹到2樓，全家被迫躲上3樓避難。

宜蘭縣消防局指出，已調派縣內其他分隊及橡皮艇進駐蘇澳，協助老弱婦孺撤離至安置中心。入夜後鎮內斷水斷電區域擴大，民眾上網貼出街景照，可見市中心泡水成海，甚至有人「游泳脫困」，呼籲外界勿貿然進入災區。

蘇澳鎮民表示，這場突如其來的大雨彷彿重演2010年梅姬颱風惡夢，當年蘇澳累積雨量破千毫米、全鎮泡水慘況歷歷在目。如今15年後相似景象再現，讓許多居民直呼「真的又成孤島了」。

宜蘭縣政府晚間6時緊急將災害應變中心提升為一級開設，代理縣長林茂盛親自坐鎮指揮，全力投入救災。縣府指出，蘇澳鎮持續接獲多起淹水通報，部分區域積水達腰部以上，消防、警察及軍方合力搶救。由於道路淹水難行，救援人車一度受阻，消防局共出動72車、138人次，冒雨挺進災區，協助民眾撤離。至晚間10時30分，已成功救援27人、疏散112人，共計139人前往蘇澳鎮公所安置。

林茂盛呼籲，雨勢仍持續中，請民眾非必要勿外出，若家中淹水應立即往高處避難，並可撥打119或災害應變中心（03-9311294）、1999專線報案，務必配合公所與警消指示前往臨時避難處所。



