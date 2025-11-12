咖哩控注意！從日式甘口到香料系風潮　全家聯名「稻町家」香到太犯規

消費中心／綜合報導

有沒有發現每當在社群上提起「咖裡」時都能引發熱烈討論？不論是「#咖哩食譜」、「#咖哩更好吃的撇步」、「#咖哩做法大全」，甚至是咖哩必加的配料、攪拌或不攪拌之爭，討論度都相當出圈。





咖哩的風味從滑順的日式甘辛，到多層次的南亞香料風，咖哩早就不只是口感味覺上的差別，更是一種不同的生活風格，在美食愛好者眼中，咖哩就像人一樣有性格。

• 日式咖哩派：濃稠滑順、帶甜的溫潤滋味，是許多人從小吃到大的美味。

• 南亞香料派：強調辛香與層次感，用各種香料堆疊出立體味覺。

• 東南亞派：像泰式綠咖哩、紅咖哩，以椰奶與香草襯托香辣感，香氣鮮明奔放。

也難怪有人戲稱：「你喜歡哪一派咖哩，其實就透露了你是什麼樣的人！」

甜口的人多半溫柔細膩、重層次的人則喜歡冒險刺激，而熱愛泰式咖哩的，往往追求一點異國感的放鬆浪漫。

台灣咖哩熱潮進化中：從「標準化」到職人級「個人風格香料」

從以前的標準化風味漸漸進化成「獨具個人風格」的美味佳餚，不少新世代主廚更偏好自己調配香料和辣度，製作出獨一無二的職人級咖哩，像是稻町家、朱雀等名店，都被封為「香料系咖哩始祖」。這股風潮也讓便利商店紛紛入局，把日常咖哩做出職人水準高品質商品。





全家咖哩新章：經典升級×香料聯名，一次滿足所有咖哩控

今年秋冬，全家將咖哩美學分成兩路進化——「金咖哩系列」使用日本咖哩龍頭品牌專業配方，全面升級兩款經典商品：「金咖哩果香甘口咖哩飯」使用日本咖哩龍頭品牌配方，以大量蔬果熬煮並加入焦糖洋蔥，融合兩種日本直輸咖哩粉的黃金比例，風味更圓潤香甜、層次豐富。「金咖哩濃厚辛口咖哩飯」則以焦糖洋蔥為基底，加入三種日本直輸咖哩，並以黃金比例調配，最後再添入特製辣油，展現前中後調辛香的立體層次。





另一邊，則是讓咖哩控嗨翻的聯名驚喜——全家首次與名店 「稻町家」 攜手，推出「厚香料咖哩雞排飯」、「香料咖哩雞肉烤飯糰」與「香料咖哩烤雞飯卷」，以辛香卻不刺激、濃郁又收斂的香料咖哩口感，加入主廚特製香料油，讓人一口就能感受職人級的深度美味。重點是，免排隊、免預約，走進全家就能品嚐！

全新炸麵包技術：外酥內軟，一口咬下濃香四溢

全家全新推出《和風咖哩豬肉麵包》，以黃金比例辛香料與豬絞肉入料，精心炒製濃厚和風咖哩餡。採用全新油炸技術，外層麵包金黃酥香、內餡飽滿多汁，每一口都能嚐到實實在在的肉感與層次香氣，打造更升級的咖哩麵包體驗。





這波咖哩盛宴不只香氣撲鼻，也有誠意滿滿的優惠。114年11月12日至11月25日 全家會員享「金咖哩咖哩主食88折」，11月12日還有全家APP「優惠趣」限時開放飯糰、飯卷和麵包「買一送一」搶券活動，讓這股濃郁香氣陪你走過每個早餐、午休與宵夜時刻。

無論你是哪一派咖哩控，全家都幫你準備好了甜口、濃厚、辛香、異國風——這個秋冬，無論你是哪一派咖哩人，走進全家，都能找到屬於你的那一碗幸福香氣。