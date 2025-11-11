【廣編】麗寶跨年演唱會卡司曝光！美秀集團、宇宙人、MARZ23輪番登場　跨年住房每人不到3千元

▲金曲最佳樂團「宇宙人」將參加2026麗寶跨年演唱會。

麗寶樂園渡假區跨年演唱會舉辦邁入第十年，每年皆吸引超過十萬名遊客響應，今年由三立電視主辦的「2026包你發 麗寶跨年演唱會」公布首波強力卡司，包括金曲最佳樂團「宇宙人」、人氣樂團「美秀集團」與潮流唱作人「MARZ 23」重磅登場，除了音樂饗宴，麗寶T11T12 Hotel推出跨年住房專案，平均每人不到3千元就能住飯店、玩樂園、看演唱會，一次全包最划算！

麗寶樂園渡假區表示，跨年行程最聰明的玩法就是入住「麗寶T11T12 Hotel」，看完演唱會直接回飯店休息，免去舟車勞頓，還能享受一泊一食、探索世界雙日門票與摩天輪搭乘券等好康，兩人同行7,888元起、四人同行10,888元起，平均每人不到3千元。

今年卡司亮點十足，MARZ23六月才率「TRASH」拿下本屆金曲獎最佳樂團，年底將連續攻蛋、登麗寶跨年舞台，他笑說：「希望新的一年能多花點時間陪家人，也讓自己有更多創作靈感。」宇宙人則在12月20日登小巨蛋開唱，預告將把小巨蛋精華濃縮搬上麗寶跨年舞台，讓現場觀眾嗨翻全場。美秀集團則將擔綱壓軸倒數，準備40分鐘超強演出，並表示:「我們一定準備最嗨的演出跟大家一起倒數，一起用最酷、最帥的方式告別2025。」

麗寶樂園渡假區以「吃、喝、玩、樂、住」一站式體驗，讓遊客盡情暢玩擁有全球唯一垂直斷軌式雲霄飛車「搶救地心」的麗寶樂園、到全台最美麗寶OUTLET購物、入住親子首選麗寶福容大飯店與麗寶T11T12 Hotel。倒數時刻，更有全台最大「天空之夢」摩天輪動畫與高密度璀璨煙火的精采表演，在中台灣夜空綻放最華麗的一刻！