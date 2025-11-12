　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

披薩58折再抽萬元！速食店「普發1萬」放大優惠　烤雞3隻只要1千

▲▼達美樂。（圖／業者提供）

▲買達美樂披薩排列出「1000」上傳粉專，有機會獲得萬元披薩金。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

普發1萬今天起陸續入帳，各大速食店推出優惠搶市。達美樂有4款套餐組合下殺58折，再抽1萬元披薩金；21風味館香草烤雞3隻特價1000元；麥當勞7大飲品買1送1，麥脆雞腿、大薯2件99元；必勝客力推外帶買1送3等好康。

▲▼達美樂普發1萬優惠。（圖／業者提供）

▲達美樂「萬元披薩大禮包」優惠內容。

●達美樂 

達美樂「萬元披薩大禮包」優惠活動持續至12月21日，4款套餐組合下殺58折起。

其中，「888元組合」內含4個小披薩（經典／招牌系列任選）搭配1.25L大可樂，只要使用可樂和4個披薩排出「10000」並拍照上傳，還能抽「達美樂萬元披薩金」，業者預計抽出3名幸運兒。

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲必勝客「普發1萬回饋優惠」活動。

●必勝客
必勝客陸續祭出「普發1萬回饋優惠」活動，可享外帶買1送3，買大比薩送大比薩再送副食、飲料；外送則升級買大送大，還有個人比薩買1送1、個人比薩3個只要199元等。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞「歲末雙享祭」活動。

●麥當勞
麥當勞12月9日前祭出「歲末雙享祭」活動，4大系列共20種組合優惠，包括「早安雙享59元起」、「經典雙享99元起」、「雙人雙享209元起」、「飲品買1送1」，活動期間於門市或得來速窗口出示優惠畫面、報代碼或透過自助點餐機、APP手機點餐皆有折扣，內容可至活動頁面查詢。

活動品項如下：
1. 「7大飲品買1送1」：冰焦糖奶茶、冰金選美式、熱金選美式、中杯可口可樂、中杯零卡可口可樂、中杯雪碧、中杯檸檬風味紅茶。
2. 「早餐雙享59元起」：薯餅2件59元、豬肉滿福堡2件69元、現烤焙果2件89元、6塊麥克雞塊2件99元。
3. 「經典雙享99元起」：麥脆雞腿（原味／辣味）、大薯、6塊麥克雞塊2件99元；四盎司牛肉堡2件149元。
4. 「雙人共享209元起」：指定雙主餐搭配4塊麥克雞塊、中薯、2杯38元飲品209元起。

▲▼21風味館。（圖／業者提供）

▲21風味館推出2大優惠。

●21風味館（21PLUS）
21風味館於11月20日至30日祭出「普發1萬千元放大術」活動，可享「香草烤雞3隻」原價1590元、特價1000元；「香草烤雞腿12隻」原價1560元、特價1000元。

【你可能也想看】

►爽嗑桶下殺47折！速食店推限時優惠　雞腿堡「買1送1」
►披薩限定優惠！達美樂全口味半價、拿坡里199元 
►「香檸烤布蕾甜甜圈」販售最後6天　每周上架2次改天天供應

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 6834 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／風雨要來了！高雄百貨放假指標「漢神2館」...提早17
LIVE／宜蘭雨量飆破1千毫米　氣象署最新說明
回應賴清德聲援沈伯洋　韓國瑜籲賴：廢台獨黨綱、撤敵對勢力
爆乳女特助被輕放　北院拒背鍋：人是檢方放的
坤達全面停工近況曝光！　遭勸回歸演藝圈：不行
快訊／嘉南大圳驚見車輛漂浮　車內男子死亡
C-130墜毀！　土耳其20人罹難

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

普發萬元放大術　豐原太平洋百貨美人魚超級加碼最划算！

咖哩控注意！從日式甘口到香料系風潮　全家聯名「稻町家」香到太犯規

披薩58折再抽萬元！速食店「普發1萬」放大優惠　烤雞3隻只要1千

7-11連續9天寄杯咖啡「最多省440」　霜淇淋指定日期「買1送1」

超商限時5天「買1送1」大集合！泡麵飲料5折　人氣零食買2送2

雙11「挖寶」　ROLEX綠水鬼、CHANEL J12限定錶1元起標催買氣

7-11聯名「蓮花焦糖脆餅」推3款新品　「翻轉布丁」再度開賣

披薩限定優惠！達美樂全口味半價、拿坡里199元

超商「防颱補貨優惠」懶人包　瓶裝水11元、吐司搭鮮乳省49元

雙11超殺好康快看！日系家電、4大品牌新機限時降　再搶星巴克療癒小確幸

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

普發萬元放大術　豐原太平洋百貨美人魚超級加碼最划算！

咖哩控注意！從日式甘口到香料系風潮　全家聯名「稻町家」香到太犯規

披薩58折再抽萬元！速食店「普發1萬」放大優惠　烤雞3隻只要1千

7-11連續9天寄杯咖啡「最多省440」　霜淇淋指定日期「買1送1」

超商限時5天「買1送1」大集合！泡麵飲料5折　人氣零食買2送2

雙11「挖寶」　ROLEX綠水鬼、CHANEL J12限定錶1元起標催買氣

7-11聯名「蓮花焦糖脆餅」推3款新品　「翻轉布丁」再度開賣

披薩限定優惠！達美樂全口味半價、拿坡里199元

超商「防颱補貨優惠」懶人包　瓶裝水11元、吐司搭鮮乳省49元

雙11超殺好康快看！日系家電、4大品牌新機限時降　再搶星巴克療癒小確幸

女搭火車睡著　醒來驚覺「正遭性侵」！英警公開惡狼長相

三宅一生聯名Apple「手機包」超搶眼！時髦多色褶皺、台灣開賣時間曝光

失智母2年前離世…謝祖武憶「她第一次遺忘我」眼眶濕：淚都哭乾了

普發萬元放大術　豐原太平洋百貨美人魚超級加碼最划算！

黑豹旗／大溪賴謙凡U18歸隊首戰飆速149　教頭讚心態、變化球提升

首次主持中常會　鄭麗文宣布兼任革實院院長：我親自對黨員授課

威剛前三季賺逾一個股本　已提前改寫年度獲利歷史新高

蕭美琴蔡英文接連訪歐！中國批民進黨挾洋自重　外交部：粗鄙不實言論

桃猿季中就開4年5千萬留黃子鵬　台鋼祭出5年6千萬搶人

亞莉安娜73年古董衣上身　保存如新致敬《綠野仙蹤》戲服設計師

長太帥的煩惱 #池昌旭

消費熱門新聞

超商限時5天「買1送1」優惠懶人包

7-11連9天寄杯咖啡「最多省440」

美式賣場又被掃光！「洗衣必加神器」現折超優惠

披薩限定優惠！達美樂全口味半價、拿坡里199元

7-11聯名「蓮花焦糖脆餅」推3款新品

超商連續5天「買1送1」懶人包

咖啡買2送2、茶飲寄杯買11送11　超商「周末優惠」來了

2大外送平台「停班課地區」0時起暫停服務

全家聯名「稻町家」香到太犯規！

買1送1、多杯組下殺！超商「周一限定」咖啡優惠

好市多「黑五購物節」11/24登場　資深會員免費吃烤雞、披薩

木村拓哉戴黑框現身異世界！

出國上網不怕卡卡！限時再抽免費東京機票

超商超市「普發放大優惠」懶人包

更多熱門

相關新聞

又是普發1萬詐騙！「1話術超容易相信」慘失106萬

又是普發1萬詐騙！「1話術超容易相信」慘失106萬

警政署165打詐儀表板示警，「普發1萬元」詐騙再出新招！一名受害者接獲自稱「板橋郵局」的電話，誆稱「普發現金遭冒領」，轉接「假警察」與「假檢察官」LINE群組，要求交出金融卡與黃金「財產清查」。原PO信以為真，損失高達106萬元。警方提醒，聽見檢察官或警察LINE傳遞司法文書，這一定是詐騙招數。

普發1萬入帳中！「一票人拖到明年領」原因太真實

普發1萬入帳中！「一票人拖到明年領」原因太真實

「普發1萬元」今早進帳了　民眾被錢砸醒超驚喜

「普發1萬元」今早進帳了　民眾被錢砸醒超驚喜

麗寶跨年演唱會「美秀集團、宇宙人、MARZ23」輪番登場　跨年住房每人不到3千元

麗寶跨年演唱會「美秀集團、宇宙人、MARZ23」輪番登場　跨年住房每人不到3千元

雙11限定甜點優惠　草莓千層派買1送1、巧克力蛋糕買3送3

雙11限定甜點優惠　草莓千層派買1送1、巧克力蛋糕買3送3

關鍵字：

普發1萬速食優惠買1送1

讀者迴響

熱門新聞

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

簡廷芮不認出軌「范姜彥豐突火大開嗆」！

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」

粿粿親回應近況！

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

30多台車泡水　煙波飯店：房費全免、配合理賠補償

為什麼還沒收到普發1萬？財政部解答

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

「True飯11月底歇業！」館長氣轟原因：被民進黨害死

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

王子5副業營業額破億卻哭窮？

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

更多

最夯影音

更多
阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多
大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面