披薩58折再抽萬元！速食店「普發1萬」放大優惠　烤雞3隻只要1千

▲買達美樂披薩排列出「1000」上傳粉專，有機會獲得萬元披薩金。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

普發1萬今天起陸續入帳，各大速食店推出優惠搶市。達美樂有4款套餐組合下殺58折，再抽1萬元披薩金；21風味館香草烤雞3隻特價1000元；麥當勞7大飲品買1送1，麥脆雞腿、大薯2件99元；必勝客力推外帶買1送3等好康。

▲達美樂「萬元披薩大禮包」優惠內容。

●達美樂

達美樂「萬元披薩大禮包」優惠活動持續至12月21日，4款套餐組合下殺58折起。

其中，「888元組合」內含4個小披薩（經典／招牌系列任選）搭配1.25L大可樂，只要使用可樂和4個披薩排出「10000」並拍照上傳，還能抽「達美樂萬元披薩金」，業者預計抽出3名幸運兒。

▲必勝客「普發1萬回饋優惠」活動。

●必勝客

必勝客陸續祭出「普發1萬回饋優惠」活動，可享外帶買1送3，買大比薩送大比薩再送副食、飲料；外送則升級買大送大，還有個人比薩買1送1、個人比薩3個只要199元等。

▲麥當勞「歲末雙享祭」活動。

●麥當勞

麥當勞12月9日前祭出「歲末雙享祭」活動，4大系列共20種組合優惠，包括「早安雙享59元起」、「經典雙享99元起」、「雙人雙享209元起」、「飲品買1送1」，活動期間於門市或得來速窗口出示優惠畫面、報代碼或透過自助點餐機、APP手機點餐皆有折扣，內容可至活動頁面查詢。

活動品項如下：

1. 「7大飲品買1送1」：冰焦糖奶茶、冰金選美式、熱金選美式、中杯可口可樂、中杯零卡可口可樂、中杯雪碧、中杯檸檬風味紅茶。

2. 「早餐雙享59元起」：薯餅2件59元、豬肉滿福堡2件69元、現烤焙果2件89元、6塊麥克雞塊2件99元。

3. 「經典雙享99元起」：麥脆雞腿（原味／辣味）、大薯、6塊麥克雞塊2件99元；四盎司牛肉堡2件149元。

4. 「雙人共享209元起」：指定雙主餐搭配4塊麥克雞塊、中薯、2杯38元飲品209元起。

▲21風味館推出2大優惠。

●21風味館（21PLUS）

21風味館於11月20日至30日祭出「普發1萬千元放大術」活動，可享「香草烤雞3隻」原價1590元、特價1000元；「香草烤雞腿12隻」原價1560元、特價1000元。