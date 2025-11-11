鳳凰還沒登陸　宜蘭豪雨發白「非常恐怖」粉專揭原因

▲鳳凰颱風有暴風圈縮小、風速減弱的趨勢。（圖／中央氣象署，下同）



記者許力方／台北報導

中央氣象署針對26號輕度颱風「鳳凰」發布海陸警報，並將宜蘭列為超大豪雨降雨警戒，且出現大雷雨國家級警報，2日累積雨量，宜蘭東澳已達1052毫米，今天蘇澳時雨量最高達到130.5毫米。氣象專家指出，共伴效應開始發威，雨帶整體有卡在宜蘭的味道，降雨不僅範圍大又猛烈「非常恐怖的降雨！」

受到颱風外圍環流加上東北季風，與地形交互作用下，降雨時間長，宜蘭今天降下超大豪雨，晚間更是出現「大雷雨」國家警報。

▲颱風外圍環流+東北季風，雨帶像卡在宜蘭。（圖／NCDR）



氣象愛好粉絲團「台灣颱風論壇」指出，由於東北季風與颱風外圍暖濕氣流交會輻合的位置逐漸往北移動，宜蘭、北花蓮、東北角這一帶有非常強的雷雨帶正在發展，雷電現象非常密集且頻繁，使得宜蘭地區雨勢猛烈，尤其冬山、蘇澳、五結、羅東4地區。今晚宜蘭溪南有非常恐怖的降雨，平地的蘇澳、東山24小時突破600毫米，最近6小時就下了400毫米，導致嚴重積淹水。

粉絲團「觀氣象看天氣」也分析，宜蘭從傍晚開始，共伴效應開始發威，在東北季風與鳳凰外圍環流的輻合之下，目前雨帶整體一整個有「卡」在宜蘭的味道，特別是蘇澳、冬山等地，都降下了破百的時雨量，10分鐘降雨甚至達到20至30毫米，非常驚人。當地從昨日開始2日累積雨量都已破千，蘇澳更是測得1小時130.5毫米短延時強降雨，創下了該測站站史第二紀錄。

▼宜蘭2日累積雨量破千，蘇澳時雨量達130.5毫米。

