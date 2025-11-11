　
生活

鳳凰還沒登陸　宜蘭豪雨發白「非常恐怖」粉專揭原因

▲▼鳳凰颱風。（圖／中央氣象署）

▲鳳凰颱風有暴風圈縮小、風速減弱的趨勢。（圖／中央氣象署，下同）

記者許力方／台北報導

中央氣象署針對26號輕度颱風「鳳凰」發布海陸警報，並將宜蘭列為超大豪雨降雨警戒，且出現大雷雨國家級警報，2日累積雨量，宜蘭東澳已達1052毫米，今天蘇澳時雨量最高達到130.5毫米。氣象專家指出，共伴效應開始發威，雨帶整體有卡在宜蘭的味道，降雨不僅範圍大又猛烈「非常恐怖的降雨！」

受到颱風外圍環流加上東北季風，與地形交互作用下，降雨時間長，宜蘭今天降下超大豪雨，晚間更是出現「大雷雨」國家警報。

▲▼鳳凰颱風。（圖／NCDR、中央氣象署）

▲▼鳳凰颱風。（圖／NCDR）

▲颱風外圍環流+東北季風，雨帶像卡在宜蘭。（圖／NCDR）

氣象愛好粉絲團「台灣颱風論壇」指出，由於東北季風與颱風外圍暖濕氣流交會輻合的位置逐漸往北移動，宜蘭、北花蓮、東北角這一帶有非常強的雷雨帶正在發展，雷電現象非常密集且頻繁，使得宜蘭地區雨勢猛烈，尤其冬山、蘇澳、五結、羅東4地區。今晚宜蘭溪南有非常恐怖的降雨，平地的蘇澳、東山24小時突破600毫米，最近6小時就下了400毫米，導致嚴重積淹水。

粉絲團「觀氣象看天氣」也分析，宜蘭從傍晚開始，共伴效應開始發威，在東北季風與鳳凰外圍環流的輻合之下，目前雨帶整體一整個有「卡」在宜蘭的味道，特別是蘇澳、冬山等地，都降下了破百的時雨量，10分鐘降雨甚至達到20至30毫米，非常驚人。當地從昨日開始2日累積雨量都已破千，蘇澳更是測得1小時130.5毫米短延時強降雨，創下了該測站站史第二紀錄。

▼宜蘭2日累積雨量破千，蘇澳時雨量達130.5毫米。

▲▼鳳凰颱風。（圖／中央氣象署）

11/09 全台詐欺最新數據

鳳凰還沒登陸　宜蘭豪雨發白「非常恐怖」粉專揭原因

關鍵字：

氣象雲氣象超大豪雨宜蘭豪雨特報鳳凰颱風共伴效應台灣颱風論壇觀氣象看天氣

