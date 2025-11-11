高雄市議會審預算爆衝突　蔡秉璁：國民黨議員不想審預算就應該換人當　

▲高雄市議會審明年度總預算爆衝突。（圖／記者賴文萱攝，下同）

記者陳弘修／綜合報導

針對高雄市議會11日因審查預算引爆衝突，立委邱志偉服務團隊執行長、2026高雄市第三選區議員參選人蔡秉璁表示，今天高雄市議會排定的議程，要將高雄市政府明年度的總預算交付給各委員會審查，但是國民黨團竟然提案要將總預算全數退回，不進入審查程序，還霸佔主席台、杯葛議事運作、讓議會癱瘓停擺，「如果國民黨的議員們不想審預算，那就應該換人當」。

高雄市議會11日開會，國民黨團不滿市長陳其邁在總預算編製報告後離席，拒絕交付審查並包圍主席台，民進黨團則是提出停止討論的動議予以反擊，議事現場一度陷入混亂。國民黨團在事後指出，議員要求陳其邁應親自說明且多次發言要求退回總預算，但議長康裕成不予理會，強力抨擊議事運作嚴重失衡。

對此，高雄市政府回應，陳其邁在議會時間是遵從議長指示，議長也在議會向所有議員說明，縣市合併以來都是讓市長在討論審計處提案時就先離席。至於陳其邁本人在議長同意離開議會後，則是趕到應變中心主持防颱工作會議，因為這次鳳凰颱風看來可能直撲高雄，防颱工作刻不容緩。

已宣布投入2026高雄市第三選區（岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀、永安）議員選舉的新人蔡秉璁11日透過臉書發文指出，認真審查預算、為人民的納稅錢把關，是民意代表的天職。可是，這一年多來，我們看到的是，藍白在中央的立法院聯手亂刪預算，影響到非洲豬瘟的防疫、潛艦國造國防裝備等國家重要政策。

蔡秉璁表示，高雄市議會的國民黨團今天更加誇張，直接拒絕審查預算、蠻橫癱瘓議事，用政治鬥爭取代專業監督，如果國民黨的議員們不想審預算，那就應該換人當。

蔡秉璁強調，他承諾未來如果有機會當選議員、進入市議會，無論市長是誰、不分黨派，都會善盡民意代表的職責，認真審查市府的每一筆預算，讓每一分納稅錢發揮最大的功效，為高雄的進步盡最大的心力。