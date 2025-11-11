鳳凰挾豪雨！瑞芳後火車站「水淹半個輪胎高」　警拉封鎖線管制

▲瑞芳後火車站遇豪雨積水，警方封鎖線警戒中。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
記者郭世賢／新北報導
受鳳凰颱風外圍環流影響，東北角地區雨勢不斷，新北市瑞芳後火車站周邊街道今（11日）晚間再度傳出淹水情形，水深約半個輪胎高。瑞芳警分局已派員到場拉起封鎖線，提醒民眾勿冒險通行。
當地居民表示，該路段逢颱風或大雨時常出現淹水狀況，若雨勢持續，恐影響更廣。瑞芳警分局表示，已加強警戒並呼籲用路人改道，避免發生意外。
