地方 地方焦點

善心不分界線　警廣攜手關山警分局與業者送暖聖十字架療養院

▲警廣攜手關山警分局與業者送暖聖十字架療養院。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲警廣攜手關山警分局與業者送暖聖十字架療養院。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

鳳凰颱風外圍環流帶來陣陣風雨，但愛心行動未因天候受阻。警察廣播電台台東分台台長黃建榮於11日下午，在主持人敏玲與玉芬陪同下，與台東縣警察局關山分局分局長龔士哲及善心團體「淨明小築」三寶弟子代表施麗娟等人，共同前往天主教私立聖十字架療養院，捐贈民生物資，將溫暖送入院區。

此次善行由警廣台東分台發起，獲得關山警分局即時響應。龔士哲分局長除帶領同仁協助搬運，更主動聯繫「淨明小築」加入「警廣有愛 點燃希望」公益行動。短時間內，募集到衛生紙、擦手紙及濕紙巾等25箱清潔衛生用品，為院方與院民提供實質支援。

聖十字架療養院院長高德蘭修女表示，院內目前收治四十名病人，多數來自清寒家庭或屬獨居長者，院方主要仰賴政府補助與民眾捐款維持營運。近年募款不易，卻從未放棄守護弱勢族群，高修女感謝警廣、關山警分局與善心團體在風雨中仍堅持送暖，為院民帶來支持與力量。

台東縣警察局推動的「社區警政」重視警察在社區中的關懷角色，希望以實際行動讓民眾感受警察的陪伴與支持。此次跨單位合作串起宗教界與民間團體的力量，也展現警民齊心、共同守護社區的精神。龔士哲分局長表示，警察的職責不僅是維持治安，更包含主動關懷社會角落，讓警察的「溫度」被看見。

關山警察分局表示，「警廣有愛 點燃希望」活動順利完成，在風雨之中更顯人情溫暖。未來將持續深化社區警政工作，透過實際行動傳遞善念與希望，讓愛心在台東各地延續，為地方帶來更多正向力量與安心。

