　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園南門市場颱風來襲前啟動復原作業　11/17起進行全面拆除

▲桃園市南門市場3日發生大火後，經發局昨天在鳳凰颱風來襲前先行撤除雨遮等易掉落物，以防造成二次傷害。（圖／市府經發局提供）

▲桃園市南門市場3日發生大火後，經發局昨天在鳳凰颱風來襲前先行撤除雨遮等易掉落物，以防造成二次傷害。（圖／市府經發局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市府團隊針對南門市場災後復原積極推動復原工作，為防範鳳凰颱風來襲造成二次災害，經發局昨（10）日會同建管處針對受損屋頂、雨遮及附屬建築物等區域進行預防性拆除，以確保市場周邊在颱風來襲前免遭二次傷害，確保環境與民眾安全，市府表示，預計11月17日起執行全面拆除作業，預計約2週可完成。

桃園市經發局指出，市府今（11）日由副市長王明鉅主持視訊會議，邀集經發局、都發局、建管處、新工處、消防局、環保局、警察局、交通局及桃園區公所等相關局處，共同研議南門市場後續嚴重損壞建物之拆除時程與範圍，以期加速後續安全復原工作。

▲桃園市經發局昨天派員拆除南門市場撤除雨遮等易掉落物，防止颱風期間掉落造成二次傷害。（圖／市府經發局提供）

▲桃園市經發局昨天派員拆除南門市場撤除雨遮等易掉落物，防止颱風期間掉落造成二次傷害。（圖／市府經發局提供）

經發局強調，南門市場災區經結構技師公會現場勘查，市場部分攤位與漁市場範圍結構均已嚴重受損，評估須全面拆除。建築管理處將自11月17日起進場執行拆除作業，工期預計約2週，確保損壞建物儘速安全清除。

此外，為維護拆除期間施工安全，包括桃園區文化街（三民路三段、南華街間）、南昌西街及南昌東街相關區域於拆除作業期間將進行交通封閉管制，汽機車均禁止通行與停放，11月16日前完成圍籬設施及交通管制牌面設置，將依拆除進度與現場狀況滾動式調整封閉範圍。

市府呼籲，民眾與攤商於拆除作業期間請勿進入施工區域，以確保自身安全，共同維護公共環境秩序，市府將持續推動南門市場復原重建工作，以期盡速恢復市場功能。

 【更多新聞】

北北基桃不同調！桃園獨放颱風假　張善政曝兩大關鍵因素

陪少女公園飲酒療情傷竟拉進廁所硬上　他剛滿18歲下場曝

陌生男跳上機車後座熊抱性騷！女驚嚇棄車落跑　判決出爐

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／苗栗明天停班停課！
快訊／新竹市、南投縣明天正常上班課！最新颱風假一覽
快訊／北北基桃明正常上班上課
快訊／台中宣布明天停班課！
快訊／高雄宣布明天停班停課！
快訊／台南明天停班停課！
陳其邁離席「防颱」引爆議會藍綠衝突
快訊／花蓮兩鄉一鎮明停班課　最新颱風假一覽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北中港大排清圳趣11／15登場　體驗清圳記憶共創潔淨河廊

新北雙溪3里簡易自來水完工　160戶居民受惠安心用水

高雄市議會審預算爆衝突　蔡秉璁：國民黨議員不想審預算就應該換人當　

面對極端氣候　雲林攜手台大推「智慧農業」調適方案

台東青年委員赴中南部城市交流　深化青年參與及地方創新實踐

鳳凰颱風來襲　台電雲林區處動員逾200人次嚴陣以待

桃園南門市場颱風來襲前啟動復原作業　11/17起進行全面拆除

鳳凰來襲！雲林崙背豐榮村「綠色隧道」啟動預警性封閉作業

美學館教保中心參訪台東縣警察局　萌娃直呼「讚」

台東健康嘉年華嗨翻市民廣場　上千人「FUN心醫起動」

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

傲嬌柴柴一擦腳就低吼　見主人怒喊不擦秒妥協

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

新北中港大排清圳趣11／15登場　體驗清圳記憶共創潔淨河廊

新北雙溪3里簡易自來水完工　160戶居民受惠安心用水

高雄市議會審預算爆衝突　蔡秉璁：國民黨議員不想審預算就應該換人當　

面對極端氣候　雲林攜手台大推「智慧農業」調適方案

台東青年委員赴中南部城市交流　深化青年參與及地方創新實踐

鳳凰颱風來襲　台電雲林區處動員逾200人次嚴陣以待

桃園南門市場颱風來襲前啟動復原作業　11/17起進行全面拆除

鳳凰來襲！雲林崙背豐榮村「綠色隧道」啟動預警性封閉作業

美學館教保中心參訪台東縣警察局　萌娃直呼「讚」

台東健康嘉年華嗨翻市民廣場　上千人「FUN心醫起動」

新北中港大排清圳趣11／15登場　體驗清圳記憶共創潔淨河廊

快訊／未列鳳凰颱風陸上警戒區域　北北基桃明正常上班上課

新北雙溪3里簡易自來水完工　160戶居民受惠安心用水

不斷更新／北北基桃竹投正常上班上課！　7縣市3鄉明日停班停課

單場投不進31球寫紀錄　活塞一哥康寧漢仍寫超猛46分大三元

高雄市議會審預算爆衝突　蔡秉璁：國民黨議員不想審預算就應該換人當　

快訊／11月颱「鳳凰」路徑罕見　台中市宣布明天停班停課

Tiffany 65億珠寶襲台　李心潔愛潛水迷上海葵項鍊

13人登山「押隊男墜谷」無人發現！尋獲時已成冰冷遺體

東森國際前三季EPS1.42元、年增141%　明年三家轉投資公司估轉盈

【鳳凰颱風】登陸菲律賓已釀2死 逾百萬人撤離

地方熱門新聞

桃園宣布11日放颱風假網熱議　蘇俊賓曝原因

抓出胃癌元凶　衛福部明年擴大公費篩檢幽門螺旋桿菌

溢流口遭沖刷下切　馬太鞍溪堰塞湖水位下降6.8公尺

高雄15層高樓深夜突竄惡火　上百居民緊急疏散

桃園鐵路地下化進度及經費追加　魏筠關切

長庚「早產兒回娘家」　Q寶媽分享照護巴掌孩

桃園廚餘管理　楊朝偉建議補助家戶購置廚餘機

展晟照明捐104萬救災器材！黃偉哲：為消防增添最強後盾

中央普發1萬　桃園推出「百倍奉還」活動

鳳凰來襲　警協助山區撤離確保安全

台南安平疑似落水死亡！69歲李男遭發現成浮屍南消打撈上岸

偏鄉普發現金因颱風順延　大武警加強宣導

鳳凰來襲 桃園市水務局啟動防汛應變

防災會議徐榛蔚提3建言　賴清德允諾全力照顧

更多熱門

相關新聞

南門市場大火　林政賢要求市府啟動三大措施

南門市場大火　林政賢要求市府啟動三大措施

桃園市桃園區南門市場5日深夜發生大火，引發各界關注。市議員林政賢6日要求市府，儘速啟動南門市場災後復原三大緊急措施，分別為：一、動用第二預備金推動「南門市場原址重建」；二、編列「專案災害救助金」協助受災攤商度難關；三、開放南門公園及市場周圍、抑或東門市場等其他合適場地設置「臨時中繼市場」。

桃園南門市場大火　張善政4措施全力支援

桃園南門市場大火　張善政4措施全力支援

即／「風神」將成颱　中央協調所緊急升級

即／「風神」將成颱　中央協調所緊急升級

自己家鄉自己救！花蓮子弟投入災後復原　替代役備役首度勤務召集

自己家鄉自己救！花蓮子弟投入災後復原　替代役備役首度勤務召集

傅崐萁喝水嗆：這你的水平！卓揆回應網笑翻

傅崐萁喝水嗆：這你的水平！卓揆回應網笑翻

關鍵字：

桃市南門市場災後復原1117進場拆除

讀者迴響

熱門新聞

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

快訊／明天10縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

不斷更新／台中宣布了！6縣市3鄉明日停班停課　

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現

點名9縣市「周三放颱風假」沒放請100隻烤雞！店家一早傻住了

專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了

鳳凰颱風路徑南修　明天延後至傍晚登陸高屏地區

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

快訊／國泰世越銀行總經理劉俊豪59歲逝世　震驚金融圈

冬眠失敗　北海道熊「闖屋吞嬰」釀4死

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面