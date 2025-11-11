桃園南門市場颱風來襲前啟動復原作業　11/17起進行全面拆除

▲桃園市南門市場3日發生大火後，經發局昨天在鳳凰颱風來襲前先行撤除雨遮等易掉落物，以防造成二次傷害。（圖／市府經發局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市府團隊針對南門市場災後復原積極推動復原工作，為防範鳳凰颱風來襲造成二次災害，經發局昨（10）日會同建管處針對受損屋頂、雨遮及附屬建築物等區域進行預防性拆除，以確保市場周邊在颱風來襲前免遭二次傷害，確保環境與民眾安全，市府表示，預計11月17日起執行全面拆除作業，預計約2週可完成。

桃園市經發局指出，市府今（11）日由副市長王明鉅主持視訊會議，邀集經發局、都發局、建管處、新工處、消防局、環保局、警察局、交通局及桃園區公所等相關局處，共同研議南門市場後續嚴重損壞建物之拆除時程與範圍，以期加速後續安全復原工作。

▲桃園市經發局昨天派員拆除南門市場撤除雨遮等易掉落物，防止颱風期間掉落造成二次傷害。（圖／市府經發局提供）

經發局強調，南門市場災區經結構技師公會現場勘查，市場部分攤位與漁市場範圍結構均已嚴重受損，評估須全面拆除。建築管理處將自11月17日起進場執行拆除作業，工期預計約2週，確保損壞建物儘速安全清除。

此外，為維護拆除期間施工安全，包括桃園區文化街（三民路三段、南華街間）、南昌西街及南昌東街相關區域於拆除作業期間將進行交通封閉管制，汽機車均禁止通行與停放，11月16日前完成圍籬設施及交通管制牌面設置，將依拆除進度與現場狀況滾動式調整封閉範圍。

市府呼籲，民眾與攤商於拆除作業期間請勿進入施工區域，以確保自身安全，共同維護公共環境秩序，市府將持續推動南門市場復原重建工作，以期盡速恢復市場功能。