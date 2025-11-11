陪少女公園飲酒療情傷竟拉進廁所硬上　他剛滿18歲下場曝

▲林姓男子陪同少女在八德區高城公園飲酒，竟趁機將對方拉進廁所內硬上。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子於2023年2月間騎車搭載少女找前男友，少女事後心情低落，陪騎在八德區高城公園飲酒，酒過三巡後趁機拉進廁所內，不過少女以言詞明確拒絕還以手推拒反對，仍遭強制硬上得逞；桃園地院審理時，林男否認有強制性交行為，辯稱未違反其意願，法院審結依強制性交罪判3年6月，還可上訴。

檢警調查，案發時剛滿18歲之林姓男子與未成年少女為朋友關係，2023年2月21日凌晨零時許，林男騎車搭載少女找前男友，後來見少女心情低落前往八德區高城公園內飲酒，酒過三巡後，林男突然強拉少女進入高城公園之殘障廁所內，將其壓在洗手台上，褪去其之外褲內褲，不顧少女以言詞明確表達拒絕，並以手推拒表示拒絕發生性行為之意，林男仍強制性交得逞。少女事後向友人哭訴，友人建議到醫院驗傷後向警方報案處理；桃園地檢署複訊後依妨害性自主案件提起公訴。

桃園地院審理時，少女指控被告林男載她去找前男友，後來又載去高城公園飲酒，坐在公廁旁椅凳上一起飲酒，被告兩次強拉她進入廁所，被告向她告白後隨即強行脫下其褲子，當時推開被告後，又在廁所旁椅凳坐著，被告二次告白，但遭其拒絕，被告第2次強拉她進入廁所，用上半身壓住她硬上，當時曾哭訴推開，但還是遭被告性侵得逞。

被告辯稱，並未違反少女之意願。辯護人亦辯護，本案除少女單一指訴外，別無其他客觀事證云云。法官根據檢警調查，被告確有違反少女之意願而為性交行為，被告於警詢及檢方偵查時始終否認其有對少女為性交行為，甚至在檢察官訊問時，為何少女下體檢出被告之DNA時，被告竟辯稱「不知道，可能是被害人在其意識不清醒的時候去弄的」，直至法院準備程序中才坦承，確實曾與少女有性行為，但沒有違反少女意願。

法官審酌，被告僅為滿足一己之性慾，一時衝動對少女為強制性交犯行，恣意侵害少女之性自主決定權，致其身心嚴重受創。衡酌被告於犯後始終否認犯行，迄今尚未與少女達成和解或賠償損害，亦未獲得少女與家人之原諒，犯後態度難認良好；法官審結，依強制性交罪，判處有期徒刑3年6月，本案仍可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。