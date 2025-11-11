陌生男跳上機車後座熊抱性騷！女驚嚇棄車落跑　判決出爐

▲田姓男子去年9月間見女子騎車經過，突然跳上機車後座雙手熊抱性騷擾得逞。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市田姓男子於去年9月間在桃園區市區，見女子騎車經過後突然跳上機車後座，雙手熊抱女子對其性騷擾得逞，女子嚇得立即棄車跳到路邊，隨即報警處理，桃園警方調閱監視器畫面查出田男到案；桃園地院審理時，田男坦承犯行，法官審結依強制罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金，還可上訴。

檢警調查，27歲的田姓男子於去年9月4日下午3時29分許，徒步行經桃園市桃園區某處路口時，見素不相識女子騎車經過，竟乘女子不及抗拒之際，突然跳上其機車後座，並以雙手抱住女子，對其性騷擾得逞，女子當場受到驚嚇後棄車逃至路邊，隨即打電話報警處理，田男隨即趁隙逃逸。

桃園警方到場後調閱現場附近監視器，循線查出田男涉案，通知到案說明；桃檢複訊後認為，田男犯性騷擾防治法之乘機性騷擾、刑法之強制等罪嫌，從重依強制罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，田男坦承犯行不諱，檢警則提供現場監視畫面佐證，足認其犯行明確。法官審酌，被告欠缺尊重他人身體自主權之觀念，趁機性騷擾手段妨害女子自由離去，侵害女子身體之自主尊嚴及自由權利；惟念被告犯後坦承犯行，非無悔意，法官審結依強制罪，判處有期徒刑3月，如易科罰金，以每日1千元折算1日，還可上訴。