天天都在用！臉書「2經典功能」走入歷史　退場時間曝

臉書（Facebook）母公司「Meta」於美東時間10日宣布，2項外部社交外掛工具將在明年正式走入歷史。這2項功能分別是「讚」（Like）與「分享」（Share）按鈕，主要供第3方網站使用。根據Meta的官方公告，這2個外掛將於2026年2月10日停止運作。

Meta在公告中說明，網站管理員不需要因應這項變更採取額外行動，但若希望提早移除外掛，也可以在停用前手動刪除。屆時若仍保留在網站上的這些外掛，將會「優雅降級」（gracefully degrade），雖然該說法聽起來頗具戲劇性，但實際上只是代表它們會顯示為「0×0大小」的隱形元素，也就是形同消失。

這項決定象徵著臉書一個時代的終結。外部網站的「讚」與「分享」按鈕最早於2010年推出，當時被視為一種能讓網站透過社群網路獲得更多流量的工具。那是人們還會大量透過臉書分享、瀏覽文章的時代。

Meta在公告中指出，這些外掛「反映了早期網頁開發的時代，而隨著數位環境演進，它們的使用率自然下降」。另一方面，如今臉書在整個Meta集團的營運架構中，已不再占據以往的核心地位。同時，現今的網站也很少僅與單一社群平台整合，這些變化都使得這2項外掛顯得不合時宜。

