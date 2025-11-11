為嫁「小6歲高富帥」與父母互毆！她1個月後鞠躬道歉：男友出軌了

▲女子為了與小6歲的高富帥男友結婚，與家人爆發激烈衝突。（圖／翻攝自河南廣播電視台）

圖文／CTWANT

大陸河南省鄭州市一名31歲的王姓女子，為了與小6歲的高富帥男友結婚，與家人爆發激烈衝突、甚至大打出手，事件曝光後引發網友熱議。王女堅稱自己和男友真心相愛，計畫赴英國見未來婆婆；但父母懷疑對方是騙子，因女兒曾被詐騙百萬元、賣掉三套房仍不悔改。事隔1個月，王女出面鞠躬道歉，稱自己發現男友出軌。

河南廣播電視台民生頻道節目《小莉幫忙》報導，王女當時表示，男友承諾若她先給人民幣30萬元（約新台幣130萬元）嫁妝，對方家會回贈60萬元（約新台幣261萬元）聘金，並稱父母住在英國。不過，記者追查後發現，男方實際戶籍在河南，父親在當地工作，並不在英國，家人也對這段戀情毫不知情。

王女父母懷疑她陷入「殺豬盤」詐騙，誰知女兒竟為了男友與兩老反目成仇，不僅在家互毆，還用剪刀砸門，把家中古董都摔壞了。1個月後，王女主動聯繫記者，透露自己已與男友決裂，對方更換成黑色頭像，並被她發現同時與多名女子交往，甚至留下情侶用品的合照，痛斥對方「太噁心」，並指控其出軌。

隨後，王女坦承先前受訪時曾說謊，實際上她已將房產與車輛所得共約90萬元（約新台幣391萬元），全交給男友使用。她解釋，當時因遭威脅而不敢說出真相，並向公眾鞠躬致歉。記者再次撥打男方電話，對方得知媒體身份後立刻掛斷。王女最終醒悟，表示「他連身份都是假的」，將報警處理此事，提醒他人警惕情感詐騙陷阱。

延伸閱讀

▸ 才暴瘦10公斤！泫雅演出一半昏倒 發文道歉報平安：什麼都不記得了

▸ 那對夫妻妮妮感冒胸痛！Nico驚覺不對勁 衝急診醫告知「進加護病房觀察」

▸ 原始連結