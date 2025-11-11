　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

為嫁「小6歲高富帥」與父母互毆！她1個月後鞠躬道歉：男友出軌了

大陸河南省鄭州市一名31歲的王姓女子，為了與小6歲的高富帥男友結婚，與家人爆發激烈衝突、甚至大打出手。（圖／翻攝自河南廣播電視台）

▲女子為了與小6歲的高富帥男友結婚，與家人爆發激烈衝突。（圖／翻攝自河南廣播電視台）

圖文／CTWANT

大陸河南省鄭州市一名31歲的王姓女子，為了與小6歲的高富帥男友結婚，與家人爆發激烈衝突、甚至大打出手，事件曝光後引發網友熱議。王女堅稱自己和男友真心相愛，計畫赴英國見未來婆婆；但父母懷疑對方是騙子，因女兒曾被詐騙百萬元、賣掉三套房仍不悔改。事隔1個月，王女出面鞠躬道歉，稱自己發現男友出軌。

河南廣播電視台民生頻道節目《小莉幫忙》報導，王女當時表示，男友承諾若她先給人民幣30萬元（約新台幣130萬元）嫁妝，對方家會回贈60萬元（約新台幣261萬元）聘金，並稱父母住在英國。不過，記者追查後發現，男方實際戶籍在河南，父親在當地工作，並不在英國，家人也對這段戀情毫不知情。

王女父母懷疑她陷入「殺豬盤」詐騙，誰知女兒竟為了男友與兩老反目成仇，不僅在家互毆，還用剪刀砸門，把家中古董都摔壞了。1個月後，王女主動聯繫記者，透露自己已與男友決裂，對方更換成黑色頭像，並被她發現同時與多名女子交往，甚至留下情侶用品的合照，痛斥對方「太噁心」，並指控其出軌。

隨後，王女坦承先前受訪時曾說謊，實際上她已將房產與車輛所得共約90萬元（約新台幣391萬元），全交給男友使用。她解釋，當時因遭威脅而不敢說出真相，並向公眾鞠躬致歉。記者再次撥打男方電話，對方得知媒體身份後立刻掛斷。王女最終醒悟，表示「他連身份都是假的」，將報警處理此事，提醒他人警惕情感詐騙陷阱。

延伸閱讀
才暴瘦10公斤！泫雅演出一半昏倒　發文道歉報平安：什麼都不記得了
那對夫妻妮妮感冒胸痛！Nico驚覺不對勁　衝急診醫告知「進加護病房觀察」
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北市12里、新北市7區、4縣市今停班停課
「賭上台大大氣系招牌」預測颱風假翻車！學生會切割：勿過度連結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

為嫁「小6歲高富帥」與父母互毆！她1個月後鞠躬道歉：男友出軌了

陸女稱女兒養了3個月「疑似抱錯」　醫一看竟回：是有可能的

高市早苗「援台說」遭大陸強烈抗議　陸：性質和影響極其惡劣

63kg小學生尿酸飆到440！　醫生嘆：家長太常煮雞湯「補身體」

山東海域漁船撞商船沉沒超40小時　8人仍失聯...海上尋獲漂浮救生衣

陸暫停對美徵收船舶特別港務費　11／10起為期一年

央視專訪／全紅嬋樂觀擁抱傷痛　 她初次親吐心聲：知道回不去了

九江風電機組葉片斷裂　玻璃纖維碎片四散墜落

陸「癌症早篩第一股」2年玩完　總部人去樓空...實驗室持續拖欠租金

台灣夜市溫州瑞安「擺攤」一個月　36攤齊聚吸引7萬人次捧場

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

天竺鼠梳毛滿臉享受 爽到伸脖子還要繼續

柯基幼犬練習聽指令　哥在一旁偷打Pass幫忙

小奶貓突清晰大聲叫「媽媽」　飼主嚇傻：以為哪個孩子喊我

為嫁「小6歲高富帥」與父母互毆！她1個月後鞠躬道歉：男友出軌了

陸女稱女兒養了3個月「疑似抱錯」　醫一看竟回：是有可能的

高市早苗「援台說」遭大陸強烈抗議　陸：性質和影響極其惡劣

63kg小學生尿酸飆到440！　醫生嘆：家長太常煮雞湯「補身體」

山東海域漁船撞商船沉沒超40小時　8人仍失聯...海上尋獲漂浮救生衣

陸暫停對美徵收船舶特別港務費　11／10起為期一年

央視專訪／全紅嬋樂觀擁抱傷痛　 她初次親吐心聲：知道回不去了

九江風電機組葉片斷裂　玻璃纖維碎片四散墜落

陸「癌症早篩第一股」2年玩完　總部人去樓空...實驗室持續拖欠租金

台灣夜市溫州瑞安「擺攤」一個月　36攤齊聚吸引7萬人次捧場

傳谷立言本周會鄭麗文　AIT：持續與各黨領袖對話

為嫁「小6歲高富帥」與父母互毆！她1個月後鞠躬道歉：男友出軌了

不斷更新／鳳凰登陸倒數！北部桃園獨放颱風假　全台6縣市停班課

鳳凰「路徑南修」穿尾時程表　暴風圈將罩南台！登陸4熱區曝

鳳凰強度略減仍兇猛！估高屏登陸「暴雨炸宜花」　最快今晨發陸警

新北耶誕城開箱！LINE FRIENDS馬戲團主燈　飄雪秀時間、亮點攻略

《GTA 6》延半年成本恐多5億美元　執行長強調「從未後悔」

國際火線／意志的勝利：結束政府關門，川普打趴歐巴馬

一表看13家金控獲利　前10月賺進超越5千億元

銘傳大學宣布：台北、基河、桃園校區今停班停課！

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

大陸熱門新聞

為嫁「小6歲高富帥」與父母互毆！1個月男友出軌了

高市早苗「援台說」遭大陸強烈抗議 陸：性質和影響極其惡劣

央視威脅抓捕沈伯洋　陸委會：恐擴及全台民眾

全紅嬋初次親吐心聲：能接受不跳水的代價

陸女稱娃養了3個月「疑抱錯」　醫竟回：有可能

通背拳傳人被打到看人重影　完全好不可能

63kg小學生尿酸飆到440！醫生：太常補身體

陸女成「冷凍人」　老公3年就交新女友

央視「起底」沈伯洋　威脅全球抓捕

火鍋店遭爆回收鍋底　560人吃下肚

香港小學開放考試寫簡體字　前特首不滿

中國網紅堅持《一拳超人》訓練法千天　作者驚呆

陸男女名醫值班室交纏　開戰前先鋪無菌墊

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

更多熱門

相關新聞

日政府組織殺熊遭抗議　前知事嗆：送去你家

日政府組織殺熊遭抗議　前知事嗆：送去你家

日本各地接連發生熊襲擊事件，今年至今已造成13人死亡，為2006年統計以來最嚴重紀錄，甚至出現熊為了捕食人類而攻擊的案例。儘管如此，日本各界對於政府獵殺熊隻的抗議電話不斷。對此，前秋田縣知事佐竹敬久以「要不要我把熊送到你家？」等強硬言論回應，引發關注。

鳳凰明發陸警！「3地區」放颱風假機率最高

鳳凰明發陸警！「3地區」放颱風假機率最高

台北旅館驚見「浴缸長香菇」　 知名DJ酸：廢到笑

台北旅館驚見「浴缸長香菇」　 知名DJ酸：廢到笑

知名文具店宣布熄燈！全店商品6折起出清

知名文具店宣布熄燈！全店商品6折起出清

曾陷買春風波「型男里長」控前妻家暴　幼女視訊求救

曾陷買春風波「型男里長」控前妻家暴　幼女視訊求救

關鍵字：

鄭州周刊王

讀者迴響

熱門新聞

LIVE／鳳凰穿台路徑曝　最快明發陸警

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

北市以里為單位放颱風假　網友直呼荒謬

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

「賭上台大大氣系招牌」翻車了！學生會切割

快訊／12縣市明達停班課標準！雙北山區入列　雨量飆400毫米

辛龍復出發誓「不再談戀愛不結婚」

停班課「北北基桃」不同調　新北市府：依科學數據做出決策

劉真離世5年辛龍被爆國外結婚親自出面回應

賭上大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」

鳳凰與2004年「百年冬颱」罕見路徑重疊！

鳳凰強度略減仍兇猛！最快今晨發陸警

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面