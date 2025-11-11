　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鳳凰登陸後恐減弱為熱帶低壓　周四清晨從台東出海

記者周湘芸／台北報導

鳳凰颱風持續接近，中央氣象署下午2時30分持續發布海上陸上颱風警報，颱風過去3小時強度已略為減弱，未來半徑也有縮小趨勢，預計明天傍晚至晚間從高屏登陸，期間可能快速減弱為熱帶性低氣壓，周四清晨從台東出海。

▲▼鳳凰颱風。（圖／氣象署提供）

▲鳳凰颱風。（圖／氣象署提供）

根據氣象署資訊，鳳凰颱風今天下午2時位於鵝鑾鼻的西南方約 320 公里，以每小時10轉14公里速度，向北北東轉東北進行，中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺，七級風平均暴風半徑220公里。

最新資料顯示，颱風過去3小時強度略為減弱，暴風圈正逐漸進入台灣西南方近海，對台南、高雄、屏東、台東、恆春半島將構成威脅，颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

陸上警戒：台南、高雄、屏東、台東、恆春半島應嚴加戒備。

降雨警戒：宜蘭縣。

海上警戒：台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

▲▼未來12小時風雨預報。（圖／氣象署提供）

▲▼未來12小時風雨預報。（圖／氣象署提供）

▲▼未來12小時風雨預報。（圖／氣象署提供）

氣象署資深預報員朱美霖表示，鳳凰颱風過去3小時有往東北轉向趨勢，強度略為減弱，未來半徑也有縮小趨勢，但對近海陸地威脅仍不容小覷。

鳳凰颱風預計明天傍晚至晚間接近高屏一帶登陸，持續往東北方向移動，周四清晨從台東出海，期間可能快速減弱為熱帶性低氣壓，屆時將同步解除海上陸上颱風警報。

她表示，目前基隆北海岸、宜花持續有顯著雨勢，東南部、蘭嶼及綠島也有明顯降雨，今天截至目前，宜蘭日累積雨量已達464毫米。隨著颱風北上，北部、宜花及東南部降雨晚間就會趨緩，中南部雨量則逐漸增加。明天白天東部雨勢減少，中南部雨量視颱風接近而定，也可能伴隨短延時強降雨。

朱美霖也說，過去冷季有颱風登陸情況較少見，根據1958年至2024年間統計，僅1967年11月吉達颱風及2004年12月南瑪都颱風在11、12月登陸，67年間只有2個，因此相當少見。

颱風外圍環流及東北季風影響，氣象署表示，今天宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣地區、花蓮縣地區、綠島有局部豪雨或大豪雨，基隆市地區、新北市地區、台東縣地區、台北市山區、桃園市山區、屏東縣山區、恆春半島及蘭嶼有局部大雨或豪雨，台北地區及台中、南投、高雄山區有局部大雨發生的機率。

另外，今、明天台中市、彰化縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，蘭嶼、綠島、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

