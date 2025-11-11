賴清德視察災變中心　提醒花蓮縣團隊「每次災害要強化應變能力」

▲總統賴清德視察中央災害應變中心。（圖／行政院提供，下同）



記者陶本和／台北報導

鳳凰颱風持續接近，預計明天傍晚至晚間從高屏一帶登陸。總統賴清德11日中午赴中央災害應變中心視察，並分別與新北市長侯友宜、花蓮縣長徐榛蔚、宜蘭代理縣長林盛茂視訊，詢問地方政府需求。賴清德在視訊過程中，特別提醒徐榛蔚，花蓮縣府的團隊要利用每次的天災地變，強化應變能力，中央跟地方合作，確保花蓮縣民得到保障。

賴清德抵達災害應變中心後，先聽取各單位簡報，接著與三位縣市首長，包括新北市長侯友宜、花蓮縣長徐榛蔚與宜蘭代理縣長林盛茂進行視訊，以了解地方政府的災害整備情形與需求。首先，侯友宜表示，昨天有預判今天的風雨比較大，新北七個行政區因為雨量達標，所以停班停課，有做好萬全準備；而今天的災害事件方面，多是土石、邊坡危害，都已在搶修中，且在掌控之內。

賴清德聽完侯友宜報告後表示，聽到侯友宜的說明，新北市府團隊都有掌握情況，明天雨勢應該還會有，他請侯市長團隊持續關注，需要中央協助的地方，都會持續給予協助。

接著，徐榛蔚向總統報告地方狀況，談及目前縣民的收容外，也提到馬太鞍溪堰塞湖因為強降雨關係，土泥有留下來，把本來疏浚區域又全部填滿，未來希望能協助加大力道疏浚；另外，在台9線、秧苗場等，排水部分跟路邊溝，跟光復鄉有一點類似狀況，希望經濟部的抽泥沙機可以提早預備。

徐榛蔚也特別提到，上個月立法院甫三讀通過的《馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例》，其中有300億經費，她向賴清德表示，這300億通過後，對光復鄉跟重建願景規劃、預算經費匡列，還有對地方經濟產業發展，有什麼協助，希望賴清德、行政院長卓榮泰盡早到地方說明。

賴清德在聽完徐榛蔚的報告後說，花蓮縣地震頻繁，每次颱風來也都會受到衝擊，他承諾中央一定會協助因應各種災變，照顧花蓮縣鄉親。他也特別提醒徐榛蔚，花蓮縣團隊在經過每一次天災地變，都要強化應變能力，中央地方合作，確保花蓮縣民得到保障，一起來加油。

▼總統賴清德、行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳視察中央災害應變中心，並與各地方政府首長視訊。（圖／行政院提供）



至於宜蘭代理縣長林盛茂，報告宜蘭的應變中心開設情形，以及相關整備工作。由於宜蘭縣政府災害應變中心只有二級開設，賴清德則關心詢問，「為何宜蘭沒有一級開設？」林則回應，目前階段海陸上警報警戒區，沒有把宜蘭納入，宜蘭主要是水比較多，有跟12鄉鎮密切保持聯繫，目前運作都良好。

最後，賴清德視訊會議結束後，他裁示指出，現在「鳳凰」颱風的暴風圈，已經觸及台灣陸地，雖然根據氣象資料，颱風中心從中南部登陸；但從昨天開始，受到東北季風及外圍環流影響，北海岸、大台北、以及東北部的風雨都明顯增強，接下來幾天，中南部也都要嚴防豪大雨的侵襲。

賴清德說，特別值得注意的是，這次「鳳凰」颱風的路徑，是俗稱的「穿心颱」，勢必要為全國各地帶來強風豪雨。他請中央、地方政府，以及全體國人，務必提高警覺，以最嚴謹的態度，落實各項防颱工作。

賴清德表示，剛才透過各單位簡報，以及跟各縣市政府首長、代表的視訊連線，可以看到，在中央和地方政府緊密合作下，相關防災機制都已經啟動，大家辛苦了。

接著，賴清德提出5個提醒：第一，請中央災害應變中心，密切掌握颱風最新動態，並與地方政府維持暢通聯繫，且對於可能發生的強風、豪雨、巨浪，除了發布災防告警細胞廣播訊息，更要善用媒體、社群軟體等多元管道，協助國人清楚掌握防颱應變消息。

賴清德表示，第二，針對馬太鞍溪堰塞湖下游受災且已發布紅色警戒的區域，以及前次「丹娜絲」颱風與728豪雨重創的雲嘉南等高風險區域，請各級應變中心確實落實預防性安置，確實掌握撤離情形，保障國人安全。

賴清德說，颱風過後，也請相關單位就馬太鞍溪河床的圳深、堤岸加高以及便橋的復健，也要劍及履及把它完成，讓民眾可以恢復正常的生活。

賴清德表示，第三，北部及東北部地區，在上個月受到「風神」颱風外圍環流及東北季風影響，土壤含水量已經高度飽和，土砂災害風險很高，請相關機關及縣市政府提高警覺，儘早啟動離災避災措施。

賴清德指出，第四，目前立霧溪燕子口堰塞湖，雖暫時解除危機，但中橫沿線山區地質仍然不穩定，請相關部會及地方政府，持續監控邊坡安全，嚴防二次崩塌發生。

最後，賴清德表示，第五，是要提醒國人朋友，現在開始將是颱風影響最劇烈的時間，應避免前往山區、海邊等危險場域活動，並請大家做好防颱準備。