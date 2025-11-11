　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德視察災變中心　提醒花蓮縣團隊「每次災害要強化應變能力」

▲▼總統賴清德、行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳視察中央災害應變中心。（圖／行政院提供）

▲總統賴清德視察中央災害應變中心。（圖／行政院提供，下同）

記者陶本和／台北報導

鳳凰颱風持續接近，預計明天傍晚至晚間從高屏一帶登陸。總統賴清德11日中午赴中央災害應變中心視察，並分別與新北市長侯友宜、花蓮縣長徐榛蔚、宜蘭代理縣長林盛茂視訊，詢問地方政府需求。賴清德在視訊過程中，特別提醒徐榛蔚，花蓮縣府的團隊要利用每次的天災地變，強化應變能力，中央跟地方合作，確保花蓮縣民得到保障。

賴清德抵達災害應變中心後，先聽取各單位簡報，接著與三位縣市首長，包括新北市長侯友宜、花蓮縣長徐榛蔚與宜蘭代理縣長林盛茂進行視訊，以了解地方政府的災害整備情形與需求。首先，侯友宜表示，昨天有預判今天的風雨比較大，新北七個行政區因為雨量達標，所以停班停課，有做好萬全準備；而今天的災害事件方面，多是土石、邊坡危害，都已在搶修中，且在掌控之內。

賴清德聽完侯友宜報告後表示，聽到侯友宜的說明，新北市府團隊都有掌握情況，明天雨勢應該還會有，他請侯市長團隊持續關注，需要中央協助的地方，都會持續給予協助。

接著，徐榛蔚向總統報告地方狀況，談及目前縣民的收容外，也提到馬太鞍溪堰塞湖因為強降雨關係，土泥有留下來，把本來疏浚區域又全部填滿，未來希望能協助加大力道疏浚；另外，在台9線、秧苗場等，排水部分跟路邊溝，跟光復鄉有一點類似狀況，希望經濟部的抽泥沙機可以提早預備。

徐榛蔚也特別提到，上個月立法院甫三讀通過的《馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例》，其中有300億經費，她向賴清德表示，這300億通過後，對光復鄉跟重建願景規劃、預算經費匡列，還有對地方經濟產業發展，有什麼協助，希望賴清德、行政院長卓榮泰盡早到地方說明。

賴清德在聽完徐榛蔚的報告後說，花蓮縣地震頻繁，每次颱風來也都會受到衝擊，他承諾中央一定會協助因應各種災變，照顧花蓮縣鄉親。他也特別提醒徐榛蔚，花蓮縣團隊在經過每一次天災地變，都要強化應變能力，中央地方合作，確保花蓮縣民得到保障，一起來加油。

▼總統賴清德、行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳視察中央災害應變中心，並與各地方政府首長視訊。（圖／行政院提供）

▲▼總統賴清德、行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳視察中央災害應變中心。（圖／行政院提供）

至於宜蘭代理縣長林盛茂，報告宜蘭的應變中心開設情形，以及相關整備工作。由於宜蘭縣政府災害應變中心只有二級開設，賴清德則關心詢問，「為何宜蘭沒有一級開設？」林則回應，目前階段海陸上警報警戒區，沒有把宜蘭納入，宜蘭主要是水比較多，有跟12鄉鎮密切保持聯繫，目前運作都良好。

最後，賴清德視訊會議結束後，他裁示指出，現在「鳳凰」颱風的暴風圈，已經觸及台灣陸地，雖然根據氣象資料，颱風中心從中南部登陸；但從昨天開始，受到東北季風及外圍環流影響，北海岸、大台北、以及東北部的風雨都明顯增強，接下來幾天，中南部也都要嚴防豪大雨的侵襲。

賴清德說，特別值得注意的是，這次「鳳凰」颱風的路徑，是俗稱的「穿心颱」，勢必要為全國各地帶來強風豪雨。他請中央、地方政府，以及全體國人，務必提高警覺，以最嚴謹的態度，落實各項防颱工作。

賴清德表示，剛才透過各單位簡報，以及跟各縣市政府首長、代表的視訊連線，可以看到，在中央和地方政府緊密合作下，相關防災機制都已經啟動，大家辛苦了。

接著，賴清德提出5個提醒：第一，請中央災害應變中心，密切掌握颱風最新動態，並與地方政府維持暢通聯繫，且對於可能發生的強風、豪雨、巨浪，除了發布災防告警細胞廣播訊息，更要善用媒體、社群軟體等多元管道，協助國人清楚掌握防颱應變消息。

賴清德表示，第二，針對馬太鞍溪堰塞湖下游受災且已發布紅色警戒的區域，以及前次「丹娜絲」颱風與728豪雨重創的雲嘉南等高風險區域，請各級應變中心確實落實預防性安置，確實掌握撤離情形，保障國人安全。

賴清德說，颱風過後，也請相關單位就馬太鞍溪河床的圳深、堤岸加高以及便橋的復健，也要劍及履及把它完成，讓民眾可以恢復正常的生活。

賴清德表示，第三，北部及東北部地區，在上個月受到「風神」颱風外圍環流及東北季風影響，土壤含水量已經高度飽和，土砂災害風險很高，請相關機關及縣市政府提高警覺，儘早啟動離災避災措施。

賴清德指出，第四，目前立霧溪燕子口堰塞湖，雖暫時解除危機，但中橫沿線山區地質仍然不穩定，請相關部會及地方政府，持續監控邊坡安全，嚴防二次崩塌發生。

最後，賴清德表示，第五，是要提醒國人朋友，現在開始將是颱風影響最劇烈的時間，應避免前往山區、海邊等危險場域活動，並請大家做好防颱準備。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大馬警長證實：黃明志、謝侑芯「有超友誼親密關係」
LIVE／鳳凰颱風登陸時間延後　氣象署最新說明
賴清德：中國對台沒有管轄權！沈伯洋是捍衛主權　韓國瑜應站出來
仙塔律師現身！　完妝亮相笑臉拒認罪
快訊／走山危機！蘇澳河水暴漲山壁滲水　急撤107人
驚見大量熊腳印！　札幌急宣布「圓山公園封閉兩週」
快訊／亞棒總發聲明：中國CPB聯賽未設上海兄弟隊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「同名同姓」支持者遭影射太子集團成員　邱議瑩轟：網軍惡意造謠

賴清德視察災變中心　提醒花蓮縣團隊「每次災害要強化應變能力」

賴清德：台灣要自信走向國際　蕭美琴到歐洲是非常好的事情

賴清德：中國對台沒有管轄權！沈伯洋是捍衛主權　韓國瑜應站出來

對決蔡易餘　黃榮利登記嘉義縣長初選：要比照嘉義市年年發現金

高雄市議會審明年度總預算爆衝突！藍議員控遭議長隨扈攻擊喊告

蕭美琴訪歐非一路順遂！林佳龍：克服許多變數　感謝歐盟協助

鄭麗文祭拜共諜爭議延燒　卓榮泰：跟民眾的距離太遙遠

中國外交官揚言斬首高市早苗　外交部：恣意妄為霸權心態令人大開眼界

卓榮泰讚何欣純「有實力打敗國民黨主席」　江啟臣坐台上滑手機

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

柯基幼犬練習聽指令　哥在一旁偷打Pass幫忙

「同名同姓」支持者遭影射太子集團成員　邱議瑩轟：網軍惡意造謠

賴清德視察災變中心　提醒花蓮縣團隊「每次災害要強化應變能力」

賴清德：台灣要自信走向國際　蕭美琴到歐洲是非常好的事情

賴清德：中國對台沒有管轄權！沈伯洋是捍衛主權　韓國瑜應站出來

對決蔡易餘　黃榮利登記嘉義縣長初選：要比照嘉義市年年發現金

高雄市議會審明年度總預算爆衝突！藍議員控遭議長隨扈攻擊喊告

蕭美琴訪歐非一路順遂！林佳龍：克服許多變數　感謝歐盟協助

鄭麗文祭拜共諜爭議延燒　卓榮泰：跟民眾的距離太遙遠

中國外交官揚言斬首高市早苗　外交部：恣意妄為霸權心態令人大開眼界

卓榮泰讚何欣純「有實力打敗國民黨主席」　江啟臣坐台上滑手機

《殺人者報告》、《家母螳螂》為何收視狂飆？以暴制暴成社會宣洩怒氣的出口

林口教育升級！侯友宜視察南勢國中　啟動文小五「教托社三合一」新設校

「同名同姓」支持者遭影射太子集團成員　邱議瑩轟：網軍惡意造謠

不是普通朋友！　大馬警長：黃明志、謝侑芯「有超友誼親密關係」

熱火威金斯「壓哨空接爆扣」絕殺騎士！　賈蘭德疑舊傷復發退場

坐台妹被舔臉逼做S自衛反擊！警喊：我沒差...要她「想清楚再告」

「用身體換住宿」人設竟是經歷　AV女優淚揭童年黑暗史

賴清德視察災變中心　提醒花蓮縣團隊「每次災害要強化應變能力」

「益品書屋」舊址養蚊2年鍍金　新租客月付50萬進駐

10噸重鋼卷滾落！拖板車出包　基隆港務局磚牆遭砸破慘況曝光

泫雅表演到一半突癱軟暈倒

政治熱門新聞

停班課「北北基桃」不同調　新北市府：依科學數據做出決策

北北基桃颱風假不同調　侯友宜曝原因

北市僅12里放颱風假挨轟　她逆風相挺

陸全球通緝沈伯洋　總統府：粗暴行為！中國對台灣沒有任何管轄權

明是否放颱風假北北基桃今還討論？　蔣萬安：一樣依照慣例

陳昭姿助台灣成IPAC會員國　蕭美琴手寫感謝信曝光

民眾黨內民調　李四川或黃國昌都贏蘇巧慧

北北基市民咕嚕咕嚕…　吳思瑤批決策碎裂：一致性遭藍營市長推翻

游淑慧首曝「新壽解約成本明細表」　除草、圍籬調整都要北市還

鳳凰颱風撲台　蔣萬安令：停止上班課「及早評估」

黃國昌爆只顧「4大金釵」　白營基層怨：淡水河以南沒在管

快訊／北市士林北投這「12里」停止上班上課

王世堅稱「95％會連任」　蔣萬安1句話回應

快訊／鳳凰颱風進逼　新北僅烏來、瑞芳等7區停班停課

更多熱門

相關新聞

宜蘭明天是否停班課　最晚20:00公布

宜蘭明天是否停班課　最晚20:00公布

隨著鳳凰颱風北轉，宜蘭受到外圍環流與東北季風共伴效應影響，今（11日）天停班停課，而宜蘭今天上午仍是豪大雨不斷，明（12日）天是否繼續停班停課也受到民眾關注，縣府表示，最晚會在今天晚間8點宣布。

LIVE／鳳凰颱風登陸時間延後　氣象署最新說明

LIVE／鳳凰颱風登陸時間延後　氣象署最新說明

即／可能面臨走山危機　蘇澳2里急撤107人

即／可能面臨走山危機　蘇澳2里急撤107人

立榮航空傍晚起停飛離島　華信晚間取消11航班

立榮航空傍晚起停飛離島　華信晚間取消11航班

鳳凰襲菲律賓「增至18死」！連2強颱重創

鳳凰襲菲律賓「增至18死」！連2強颱重創

關鍵字：

賴清德徐榛蔚侯友宜鳳凰颱風鳳凰颱風

讀者迴響

熱門新聞

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現

專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

鳳凰颱風路徑南修　明天延後至傍晚登陸高屏地區

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

點名9縣市「周三放颱風假」沒放請100隻烤雞！店家一早傻住了

冬眠失敗　北海道熊「闖屋吞嬰」釀4死

快訊／國泰世越銀行總經理劉俊豪59歲逝世　震驚金融圈

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面