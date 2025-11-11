立榮航空傍晚起停飛離島　華信晚間取消11航班

▲受鳳凰颱風影響，部分國內線航班取消。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

鳳凰颱風持續接近台灣，華信航空今宣布，晚間台中往返澎湖、台北往返台東、台北往返金門等11航班取消；立榮航空指出，今天台東及馬祖航線全天取消，下午5時後台灣本島出發前往離島及回程航班全部取消。

華信航空：

[廣告]請繼續往下閱讀...

◎ 台中往返澎湖 AE793、AE794取消。

◎ 台北往返澎湖 AE377、AE378取消。

◎ 台北往返台東 AE395、AE396取消。

◎ 台北往返金門 AE1279、AE1280取消。

◎ 高雄往返花蓮 AE7931、AE 7932取消。

◎ 澎湖飛往高雄 AE346取消。

立榮航空：

◎ 台東及馬祖航線全天取消

◎ 下午5時後由台灣本島出發前往離島及回程航班全部取消

◎ 提前起飛

澎湖到台北B7-8618從晚上7點20分提前至下午4點35分起飛。

◎ 下午5時前受影響取消航班

高雄到澎湖B7-8707（14:20）

澎湖到台南B7-8682（16:40）

澎湖到嘉義B7-8662（15:40）

嘉義到澎湖B7-8661（16:55）

根據中央氣象署最新資料顯示，鳳凰颱風中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東轉東北移動，暴風圈正逐漸進入台灣西南方近海，對台南、高雄、屏東、台東、恆春半島將構成威脅。

氣象署指出，颱風外圍環流及東北季風影響，今天宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣地區、花蓮縣地區、綠島有局部豪雨或大豪雨，新北市地區、台東縣地區、台北市山區、桃園市山區、屏東縣山區、恆春半島及蘭嶼有局部大雨或豪雨，基隆、台北地區及台中、南投、高雄山區有局部大雨。

另外，今、明天台中市、彰化縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上機率，蘭嶼、綠島、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上機率。