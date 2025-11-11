uTagGo推「觀光100亮點」專區找車位　加碼抽3萬旅遊金

▲遠創智慧整合國道通行與全台停車服務，獲頒觀光亮點獎。（圖／遠通電收提供）

記者李姿慧／台北報導

遠通電收與旗下子公司遠創智慧今（11）日宣布，為響應交通部觀光署推動「台灣觀光100亮點」計畫，uTagGo App推出「台灣觀光100亮點」專區助攻國旅，提供整合式景點與停車資訊服務，並加碼推出「停車抽3萬元旅遊金」及「全年路邊停車免費」。

uTagGo App新增的「觀光100亮點地圖」專區，整合交通部觀光署推薦的百大景點與周邊停車資訊，民眾可透過地圖規劃行程，系統並會在抵達景點時推播旅遊資訊，提供即時導覽與停車指引。

遠創智慧今日也獲交通部觀光署頒發「第2屆觀光亮點獎─智慧永續合作單位」。遠通電收總經理張永昌表示，旅遊品質與行車體驗息息相關，遠通電收近年推動ETC延伸至停車應用，此次能以企業力量參與在地觀光推廣，期望透過eTag與uTagGo無縫整合國道通行與停車服務，有效縮短旅運時間，讓民眾有更多餘裕享受旅程，成為暢遊台灣的智慧旅伴。

▲觀光署署長陳玉秀(左一)頒發「觀光亮點獎─智慧永續合作單位」予遠通電收總經理張永昌(中)。（圖／遠通電收提供）

配合政府近期普發1萬元政策，響應政府鼓勵國人支持國旅，uTagGo推出「停車抽3萬元旅遊金」活動，自即日起至明（115）年5月底止，會員於全台指定熱門景點周邊合作停車場使用eTag停車滿2小時，即可參加抽獎，有機會獲得3萬元旅遊金及全年路邊停車免費等獎項。

遠通電收指出，透過整合ETC與eTag停車服務，已逐步實現智慧交通與無紙化目標。統計至今年10月底，ETC節省的紙張量可堆疊逾1360棟台北101大樓；今年1至10月，eTag停車減碳量超過3.6萬公噸，約相當於87座大安森林公園的碳吸附量，較去年同期成長逾1成，顯示民眾與企業共同推動低碳交通的成果。