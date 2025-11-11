鳳凰逼近！東部雨量「一片紫爆」　天氣粉專：現在是最瘋狂的時候

▲鳳凰逼近台灣帶來豪雨。（圖／氣象署）



記者施怡妏／綜合報導

鳳凰颱風持續接近台灣，中央氣象署今（11）日上午8時30分維持海上、陸上颱風警報；不過，最新觀測顯示颱風結構明顯鬆散，已減弱為輕度颱風。天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雖然颱風本體還在遠方，但現在是東半部最瘋狂的時候了。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在Threads發文，颱風目前已略為減弱，轉為輕度颱風，並持續北上靠近台灣，「雖然颱風本體還在遠方，但現在算起的一天多，就是東半部最瘋的時候了」。今日宜蘭、花蓮、北海岸以及東北角都放颱風假，小編直呼「看東部這個雨量預報紫一片，反正就多多小心。」

氣象署預報科長林秉煜則表示，受颱風外圍環流與東北季風雙重影響，11日整個東半部地區及大台北山區將有豪雨等級以上降雨，宜蘭、花蓮、台東山區甚至可能出現「大豪雨至超大豪雨」等級雨勢。根據觀測，宜蘭西茂山已累積超過240毫米雨量，新北與台北山區也達170至180毫米，降雨仍持續中。

新北市長侯友宜今（11日）主持災害應變會議指出，依氣象署最新預測情資，今天7時颱風在新北南南西方約700公里海面，以時速11公里向北北東方向移動，7級暴風半徑維持250公里，據新北氣象團隊判斷，今天是風雨最強時刻，郊區強陣風可能會到8級以上，北海岸、東北角和東、南側山區的日累積雨量雖有下修，仍達300毫米豪雨等級，提醒民眾注意。