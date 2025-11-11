　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鳳凰逼近！東部雨量「一片紫爆」　天氣粉專：現在是最瘋狂的時候

▲颱風最新動態。（圖／氣象署）

▲鳳凰逼近台灣帶來豪雨。（圖／氣象署）

記者施怡妏／綜合報導

鳳凰颱風持續接近台灣，中央氣象署今（11）日上午8時30分維持海上、陸上颱風警報；不過，最新觀測顯示颱風結構明顯鬆散，已減弱為輕度颱風。天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雖然颱風本體還在遠方，但現在是東半部最瘋狂的時候了。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在Threads發文，颱風目前已略為減弱，轉為輕度颱風，並持續北上靠近台灣，「雖然颱風本體還在遠方，但現在算起的一天多，就是東半部最瘋的時候了」。今日宜蘭、花蓮、北海岸以及東北角都放颱風假，小編直呼「看東部這個雨量預報紫一片，反正就多多小心。」

氣象署預報科長林秉煜則表示，受颱風外圍環流與東北季風雙重影響，11日整個東半部地區及大台北山區將有豪雨等級以上降雨，宜蘭、花蓮、台東山區甚至可能出現「大豪雨至超大豪雨」等級雨勢。根據觀測，宜蘭西茂山已累積超過240毫米雨量，新北與台北山區也達170至180毫米，降雨仍持續中。

新北市長侯友宜今（11日）主持災害應變會議指出，依氣象署最新預測情資，今天7時颱風在新北南南西方約700公里海面，以時速11公里向北北東方向移動，7級暴風半徑維持250公里，據新北氣象團隊判斷，今天是風雨最強時刻，郊區強陣風可能會到8級以上，北海岸、東北角和東、南側山區的日累積雨量雖有下修，仍達300毫米豪雨等級，提醒民眾注意。

在 Threads 查看
11/09 全台詐欺最新數據

399 1 7676 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北北基市民咕嚕咕嚕…　吳思瑤批決策碎裂：一致性遭藍營市長推翻

北北基市民咕嚕咕嚕…　吳思瑤批決策碎裂：一致性遭藍營市長推翻

鳳凰颱風來勢洶洶，北台灣各地風雨不斷，但桃園停班課，雙北僅部分區域停班課，北北基桃步調不一致，引發許多通勤族不滿。身為台北市立委的吳思瑤今（11日）也質疑，不是一再宣傳北北基桃是共同生活圈嗎？這次似乎解體了，造成許多市民困擾，還有老師困惑，若老師不需要上班，誰來教學生？北北基桃應盡可能在決策上各為一致。

近3000人受影響！鳳凰颱風干擾　普發1萬3偏鄉造冊延後領取

近3000人受影響！鳳凰颱風干擾　普發1萬3偏鄉造冊延後領取

離島交通船99班次取消　國內線航班29架停飛

離島交通船99班次取消　國內線航班29架停飛

鳳凰暴風圈侵襲率3縣市達99%　最快明天下午登陸南部地區

鳳凰暴風圈侵襲率3縣市達99%　最快明天下午登陸南部地區

台東台9線小客車與貨車碰撞　車頭全毀僅剩單線通行

台東台9線小客車與貨車碰撞　車頭全毀僅剩單線通行

關鍵字：

颱風台灣天氣東半部警報

