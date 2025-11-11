　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鳳凰暴風圈侵襲率3縣市達99%　最快明天下午登陸南部地區

▲▼中央氣象署公布最新120小時內暴風圈侵襲機率。（圖／氣象署提供）

▲中央氣象署公布最新120小時內暴風圈侵襲機率。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

鳳凰颱風持續接近，預計明天下午至傍晚登陸台灣南部地區。中央氣象署公布最新120小時內暴風圈侵襲機率，台南市、高雄市及屏東縣均達99%，台東縣、嘉義縣及嘉義市也有90%以上。

根據氣象署公布鳳凰颱風120小時內暴風圈侵襲機率，台南市、高雄市及屏東縣均達99%，其次為台東縣98%，嘉義縣及嘉義市也有93%，雲林縣86％、花蓮縣85%、澎湖縣80%，南投縣則有78%，彰化縣及台中市也有60％以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼中央氣象署公布最新120小時內暴風圈侵襲機率。（圖／氣象署提供）

▲中央氣象署公布最新120小時內暴風圈侵襲機率。（圖／氣象署提供）

根據氣象署資訊，鳳凰颱風今天上午8時中心位於鵝鑾鼻的西南方約360公里，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行，中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒38公尺，七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑60公里。

氣象署表示，鳳凰颱風暴風圈最快明天凌晨接觸西南方陸地，明天下午至傍晚登陸南部陸地，目前陸上警戒範圍包括台南、台東、高雄及屏東等4縣市，未來嘉義也可能納入。

氣象署指出，今天白天到晚間基隆北海岸、大台北、東半部及恆春雨勢明顯。明天颱風接近，北海岸、東半部降雨減緩，中南部有較強降雨，但也將於晚間減弱，在偏北風影響下，苗栗以北、基隆北海岸強降雨又會增加。

另外，氣象署也說，今、明天台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣、蘭嶼、綠島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
樂天球員開酸球團直播瘋傳！　林泓育：冠軍都換總教練
快訊／天雨路滑！台東車禍1死1傷　車頭全毀
「新壽解約成本明細表」首曝　除草、圍籬調整都要北市還
明是否放颱風假　陳其邁：1400會議判斷
快訊／預謀藏匿「傅崐萁管家」！　名律師遭起訴
鳳凰暴風圈侵襲率「3縣市達99%」　最快明下午登陸
鳳凰越來越虛「2地區皮仍要繃緊」　粉專估：周四下莊
快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鳳凰來襲！半個台灣紫爆「結界再次展開」　萬人洗版：神秘三角洲

鳳凰逼近！東部雨量「一片紫爆」　天氣粉專：現在是最瘋狂的時候

離島交通船99班次取消　國內線航班29架停飛

24歲女胸部突爆痛！就醫驚見0.8公分腫瘤　醫揭致病1關鍵

鳳凰暴風圈侵襲率3縣市達99%　最快明天下午登陸南部地區

鳳凰越來越虛「2地區皮仍要繃緊」　粉專預估：周四全員下莊

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

鳳凰挾雨強勢來襲！　台8線「梨山-大禹嶺」晚間不排除封閉

財神爺點名！3星座本周正、偏財全面爆發　投資「買啥都賺」

快訊／13縣市豪大雨特報　1地區紫爆

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

柯基幼犬練習聽指令　哥在一旁偷打Pass幫忙

天竺鼠梳毛滿臉享受 爽到伸脖子還要繼續

鳳凰來襲！半個台灣紫爆「結界再次展開」　萬人洗版：神秘三角洲

鳳凰逼近！東部雨量「一片紫爆」　天氣粉專：現在是最瘋狂的時候

離島交通船99班次取消　國內線航班29架停飛

24歲女胸部突爆痛！就醫驚見0.8公分腫瘤　醫揭致病1關鍵

鳳凰暴風圈侵襲率3縣市達99%　最快明天下午登陸南部地區

鳳凰越來越虛「2地區皮仍要繃緊」　粉專預估：周四全員下莊

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

鳳凰挾雨強勢來襲！　台8線「梨山-大禹嶺」晚間不排除封閉

財神爺點名！3星座本周正、偏財全面爆發　投資「買啥都賺」

快訊／13縣市豪大雨特報　1地區紫爆

北北基市民咕嚕咕嚕…　吳思瑤批決策碎裂：一致性遭藍營市長推翻

鳳凰來襲！半個台灣紫爆「結界再次展開」　萬人洗版：神秘三角洲

張善政宣布桃園放颱風假引熱議　幕僚曝「理工男的正常發揮」

三星睡眠呼吸中止檢測功能正式開放　２晚８小時主動偵病兆

鳳凰逼近！東部雨量「一片紫爆」　天氣粉專：現在是最瘋狂的時候

中國古陶瓷鑒定第一人　北京故宮研究泰斗耿寶昌離世！享耆壽103歲

F1賽場邊「辣妹淚崩」竟是郭書瑤！飛新加坡…從豪經艙降廉航原因曝

塗潤滑液侵犯人妻！變態整脊師噁回：這麼敏感　判4年8月

房仲跨行建商拚了　每坪94萬大手筆入水湳土地

不撐傘原地淋雨1.5小時太怪　警一查直接送他1年牢飯

唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮

生活熱門新聞

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

更／鳳凰今晨登陸！全台停班課一覽

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

快訊／鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

LIVE／鳳凰穿台路徑曝　最快明發陸警

「穿心颱」鳳凰轉彎逼台　美日最新預測曝

快訊／鳳凰陸警還會擴大　最新路徑曝

北市以里為單位放颱風假　網友直呼荒謬

快訊／12縣市明達停班課標準！雙北山區入列　雨量飆400毫米

賭上大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」

更多熱門

相關新聞

新社花海因鳳凰急封園　遊客撲空氣炸：連廁所都鎖

新社花海因鳳凰急封園　遊客撲空氣炸：連廁所都鎖

罕見的11月颱風鳳凰颱風來勢洶洶，台中年度盛事「新社花海」也緊急喊卡！主辦單位因應中央氣象署於今（11日）清晨5點30分發布陸上颱風警報，為確保安全，即刻宣布園區全面封閉。但許多早已安排好行程、甚至已在路上的遊客措手不及，抵達現場才發現「白跑一趟」，氣得在網路上大罵：「當我們傻子一樣！」

鳳凰越來越虛「2地區皮仍要繃緊」　粉專預估：周四全員下莊

鳳凰越來越虛「2地區皮仍要繃緊」　粉專預估：周四全員下莊

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

嚴防鳳凰！中市府衝梧棲豬瘟案場築82公尺加固圍籬

嚴防鳳凰！中市府衝梧棲豬瘟案場築82公尺加固圍籬

明是否放颱風假北北基桃今還討論？　蔣萬安：一樣依照慣例

明是否放颱風假北北基桃今還討論？　蔣萬安：一樣依照慣例

關鍵字：

天氣降雨溫度鳳凰颱風

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

更／鳳凰今晨登陸！全台停班課一覽

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

快訊／鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

快訊／國泰世越銀行總經理劉俊豪59歲逝世　震驚金融圈

劉真離世5年辛龍被爆國外結婚親自出面回應

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面