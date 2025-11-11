鳳凰暴風圈侵襲率3縣市達99%　最快明天下午登陸南部地區

▲中央氣象署公布最新120小時內暴風圈侵襲機率。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

鳳凰颱風持續接近，預計明天下午至傍晚登陸台灣南部地區。中央氣象署公布最新120小時內暴風圈侵襲機率，台南市、高雄市及屏東縣均達99%，台東縣、嘉義縣及嘉義市也有90%以上。

根據氣象署公布鳳凰颱風120小時內暴風圈侵襲機率，台南市、高雄市及屏東縣均達99%，其次為台東縣98%，嘉義縣及嘉義市也有93%，雲林縣86％、花蓮縣85%、澎湖縣80%，南投縣則有78%，彰化縣及台中市也有60％以上。

▲中央氣象署公布最新120小時內暴風圈侵襲機率。（圖／氣象署提供）

根據氣象署資訊，鳳凰颱風今天上午8時中心位於鵝鑾鼻的西南方約360公里，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行，中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒38公尺，七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑60公里。

氣象署表示，鳳凰颱風暴風圈最快明天凌晨接觸西南方陸地，明天下午至傍晚登陸南部陸地，目前陸上警戒範圍包括台南、台東、高雄及屏東等4縣市，未來嘉義也可能納入。

氣象署指出，今天白天到晚間基隆北海岸、大台北、東半部及恆春雨勢明顯。明天颱風接近，北海岸、東半部降雨減緩，中南部有較強降雨，但也將於晚間減弱，在偏北風影響下，苗栗以北、基隆北海岸強降雨又會增加。

另外，氣象署也說，今、明天台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣、蘭嶼、綠島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。