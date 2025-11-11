　
社會 社會焦點 保障人權

「新社花海」因鳳凰颱風急封園　遊客撲空氣炸：連廁所都鎖

▲新社花海休園。（圖／台中市政府提供）

▲罕見的11月颱風鳳凰颱風來勢洶洶，台中年度盛事「新社花海」也緊急喊卡！（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華／台中報導

罕見的11月颱風鳳凰颱風來勢洶洶，台中年度盛事「新社花海」也緊急喊卡！主辦單位因應中央氣象署於今（11日）清晨5點30分發布陸上颱風警報，為確保安全，即刻宣布園區全面封閉。但許多早已安排好行程、甚至已在路上的遊客措手不及，抵達現場才發現「白跑一趟」，氣得在網路上大罵：「當我們傻子一樣！」

主辦單位在官方臉書公告，因應颱風警報，園區啟動防颱作業，即刻起暫停開放，並提醒民眾切勿前往，以免影響安全。但有網友不知情，氣憤在官方粉絲團留言：「關園也沒有提早公告，工作人員跟民眾像個傻子一樣，一大早在這邊等，沒風沒雨也沒放颱風假，真的是有夠爛！」

▲新社花海休園。（圖／台中市政府提供）

▲主辦單位強調，即使颱風解除、台中恢復上班上課，仍將視天候與場地安全狀況評估延長封園時間，以確保整體展區安全無虞。（圖／台中市政府提供）

現場更有搭乘遊覽車的團體客抵達後，發現不僅園區進不去，連基本的公共廁所都上鎖，十分不便，大嘆主辦單位不夠貼心。

不過，這場「封園之亂」也在網路上引發熱議，也有網友緩頰，認為主辦單位並非無預警，先前在就已公告「若發布陸警即刻啟動閉園措施」。昨（10）日下午，官方即宣布，若是有發佈陸上颱風警報，花海園區將開始執行撤場，並同步請各館攤商撤離，全展區停止對外開放，接駁車全面停止運行、停車場及展區封閉，各展館、展區出入口-含草花撒播區全面封閉；即使颱風解除、台中恢復上班上課，仍將視天候與場地安全狀況評估延長封園時間，以確保整體展區安全無虞。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

