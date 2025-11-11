鳳凰來襲！半個台灣紫爆「結界再次展開」　萬人洗版：神秘三角洲

▲中部縣市像開了結界。（圖／翻攝自Threads）

記者周亭瑋／綜合報導

鳳凰颱風持續接近台灣，中央氣象署今（11）日上午8時30分維持海上、陸上颱風警報，不過已減弱為輕度颱風。就有網友昨晚觀察雷達回波圖，發現台中結界又展開了。畫面掀起熱議，大票在地網友洗版回應，「台中就是一個神秘三角洲，你們在風大雨大，我們在太陽大」、「台中總是颱風走後才有反應」。

網友在Threads貼出昨晚11時20分的雷達回波圖，只見北部、東部、南部都有雨勢，唯獨中部空了一大塊，他不禁打趣道，「台中結界再次展開！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

的確，昨日「台灣颱風論壇」就指出，在颱風核心靠近之前，台中、彰化、南投幾乎完全沒有感覺，預期要等到颱風核心登陸後，中部才會有風雨出現，山區雨勢會較大，不過隨著颱風撞山，又會很快地遠離、減弱，周四風雨預計又會緩和，整體影響時間不會太久。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署）

PO文狂吸超過1.7萬人朝聖按讚，大批網友紛紛笑回，「台中都是颱風假過後才開始感受到颱風，32年台中人路過」、「結界師」、「2024年10月某一個颱風也是，台中結界展開」、「身為台中人居然覺得習以為常，但這根本不科學好嗎...哈哈哈」、「台中每次都固若金湯...實在是有點玄學」、「台中真的不要給我領域展開欸」、「台中百慕達」。

另外，根據未來24小時的雨量預測顯示，今（11）日大台北、東半部、恆春半島與屏東山區均有大雨或豪雨情形，宜蘭山區甚至達「超大豪雨」警戒，形成「半個台灣紫爆」的畫面，中部縣市則是一片白；不過到了明（12）日，中南部雨勢將轉強，北台灣則有短暫陣雨。

►鳳凰越來越虛「2地區皮仍要繃緊」 粉專預估：周四全員下莊

►太子集團狂詐45億！被告25人「竟有76%交保」 不敗教主1句酸爆

►15萬顆毒雞蛋「編號尾端都有C」 內幕曝光：蟎蟲、病菌溫床

▼雷達回波圖。（圖／氣象署）