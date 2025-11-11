吳宗憲嗆「惡法亦法」政院就要編預算　卓榮泰傻眼：你認了？

▲行政院長卓榮泰與國民黨立委吳宗憲唇槍舌戰。（圖／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨立委吳宗憲今（11日）在立法院質詢時指出，立法院三讀通過的法律，行政院卻不依法執行，行政院長卓榮泰已淪為法律系學生笑柄，法律人都知道一句話叫做「惡法亦法」。卓榮泰則強硬反擊，不要為了政治目的，置法律於不顧。藍白癱瘓憲法法庭、封殺大法官導致爭議無法解決，「委員你承認惡法亦法？」委員可以跟國人說惡法亦法，但行政院不能違憲。

藍委吳宗憲今（11日）質詢時與行政院長卓榮泰唇槍舌戰。吳宗憲先舉3個例子，包括役男覺得兵役法違憲，聲請釋憲拒絕入伍；人民覺得《稅捐稽徵法》違憲，聲請釋憲不繳稅；以及被判確定有罪要入監服刑，聲請釋憲拒絕入監服刑，卓榮泰認為可不可以？

卓榮泰回應，依照《中華民國憲法》，國人有服兵役的義務，這件事很單純，沒有違憲空間，委員不要用這件事情想要引證其他事情。繳稅也是一樣，政府依法課徵人民稅，各種稅都是有法律依據的，在此情況下，人民繳稅也是種義務。而任何人被法律判決確定有罪，那就是法律最後的定讞。

吳宗憲則說，院長一直在談法律，剛剛一直說法律有規定所以人民必須遵守，但立法院三讀通過的也叫法律，卻看到有位院長因為認為違憲而不遵守？卓榮泰表示，因為立法院通過的法律案、預算案，大幅增加行政院的歲出，沒有徵詢行政院，也沒有提出資金來源，違反憲法和預算法，他也一而再再而三提醒立法院各位委員，「吳委員，你是法律出身，你應該清楚，你不要為了政治目的，置法律於不顧」。

吳宗憲反嗆，「我沒有政治目的」，院長不要因為政治目的而不編列。立法院議事錄記載得非常的清楚，內政部、警政署都有派員列席，不要再誤導國人稱沒有徵詢，「不要再繼續騙了啦」。卓榮泰回應，「那我們指出資金的來源」，有沒有進行必要修法？都沒有。

吳宗憲再嗆，沒有被判定違憲之前，法律就是生效，總統已經公布了，行政院就必須依法行政，沒有說那種「我認為違憲，所以我不做」，且政院也沒有暫時處分而不遵守。

卓榮泰傻眼地反問，為什麼大法官不能做暫時處分？「是你們封殺的大法官，不是嗎？」每次大法官行使同意權都不同意，讓他人數不通過。吳宗憲表示先時間暫停，「院長，不然這樣好不好？我現在陪你到總統府去請命，拜託總統趕快提名大法官人選，好不好？」卓榮泰說，「總統府不是我們想去就可以去的」。

吳宗憲接續指出，「今天是總統沒有提人選到我們立法院耶！你們本末倒置」。卓榮泰說，提過2次。吳宗憲認為，但人選有問題。卓榮泰質疑，那你們為什麼要把人數設置成這樣，讓大法官無法運作？吳宗憲反問，「你那講什麼話？」卓榮泰說，「我講台灣話啦」。吳宗憲再嗆，立法院不是總統府的立法局，總統提了什麼人選，「我只能像橡皮圖章蓋同意嗎？」今天每一位大法官候選人，「我們都實質的審查」，憑什麼說立法院審核出來的大法官不合格有錯？

卓榮泰批，形式上有實質審查，實際上是黨意凌駕一切不是嗎？吳宗憲問，那民進黨全蓋同意不也是黨意凌駕一切？卓榮泰回應，「他們都支持啊」。吳宗憲說，「院長，我今天不是來這邊跟你吵架」。卓榮泰批，「你就是來吵架的」。

吳宗憲怒轟，「你就是一個違法的院長！」且讓民進黨政府失信於民。卓榮泰反擊，「你今天是委員，不是檢察官，你無權在這裡說誰違法不違法」。吳宗憲質疑，那行政院不依法編列《警察人員人事條例》、《軍人待遇條例》 的法律依據是什麼？條文是什麼？

卓榮泰重申，行政院已經說過了，只要釋憲結果合憲，「我們就依法編列，而且追溯」；若違憲，不編列，否則若他現在編了，萬一違憲的話，「我變成違憲的院長」。吳宗憲則說，沒有所謂因為聲請釋憲中，而不去做這些國民義務。「偉大的行政院長，你還是告訴不了我，你的法律依據為何」。

雙方唇槍舌戰好一陣子，吳宗憲更嗆，歷任行政院長有人這樣幹嗎？「你不要在那邊耍嘴皮啦」，法律人都知道一句話叫做「惡法亦法」，即使你今天再厭惡這個法律，也必須依法行政。卓榮泰反嗆，「委員你承認惡法亦法？」委員可以跟國人說惡法亦法，但行政院不能違憲。

吳宗憲還諷刺，他同學在大學當教授，「他自己打電話跟我說，現在院長您是現在學生在嘲笑的對象」，是學生的負面教材，「您現在變成是法律系學生的一個嘲笑對象」，若卓榮泰認為自己說法有依據，「麻煩您可以發動學者來打臉我」，法律系老師也曾打給他，「認為我們應該堅守憲法的立場」。卓榮泰批評，吳宗憲用法律常識誤導國人，非常嚴重。吳宗憲則說，「我們就在這裡，歷史自有公斷」。

卓榮泰則說，「委員您也有志於參選地方首長，如果地方議會增加預算，不經過您的同意，您作何感想？」