卓榮泰讚何欣純「有實力打敗國民黨主席」　江啟臣坐台上滑手機

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨主席鄭麗文近期引發祭拜共諜爭議，民進黨立委何欣純今（11日）質詢問及此事時，院長卓榮泰說，政府必須更積極跟國內所有理念相同的政黨、國人，一起保護中華民國台灣的主權跟安全，「這個責任，現在中國國民黨可能已經拋棄了，只有我們能夠做得到」。另外，何提到過去選舉打敗鄭，卓也稱讚，「委員是有實力打敗國民黨主席的人」，台上的主席江啟臣則繼續低頭滑手機。

何欣純今質詢時提到，這幾天大家覺得不可思議的是，國民黨主席好像樂於站上中國的舞台。她說，2012年立委選舉，她對上的就是主張「未來在這裡」的鄭麗文，「我一直在台中，一直在為台灣努力」。

何欣純說，看到那時候的對手鄭麗文當選國民黨主席後，第一時間也有恭喜祝福她，「但從她當選主席到現在的言論，好像讓國人覺得非常不可思議，甚至非常擔憂」。

這時卓榮泰突接話，「所以委員是有實力打敗國民黨主席的人」，何則說「謝謝」，還稱要祝明天生日的鄭麗文生日快樂。而台上曾任國民黨主席的江啟臣，則繼續低頭滑手機。

江啓臣過去曾擔任過國民黨主席，且2026年也預計會接棒任期屆滿的盧秀燕參選台中市長，預料將會對決已獲民進黨提名的何欣純。卓榮泰這番話等同一語雙關，既是講現任主席鄭麗文，也有預祝何明年打敗江之意。

何欣純說，國家的歷史跟尊嚴不容扭曲，鄭麗文去了秋祭不僅國民黨內部反彈，民眾黨主席黃國昌也持不同看法。卓榮泰說，身為一個主要在野黨的主席，參加一個活動本身就必須相當敏感注意、瞭解背景跟歷史。傳統上所說的台灣民主運動之下的政治受難者，是要將台灣從威權體制脫離出來，走向自由人權民主的體制。

卓榮泰表示，一個共諜是要把中國共產黨的極權體制，取代中國國民黨的黨國體制，這是截然不同的，且程度上更往反方向走，「所以，身為國民黨主席在參加活動前，即使自己不知道，當社會討論好幾天後也應該瞭解，也應該有這個警覺心」。

卓榮泰說，過去參加這個活動，就會被引伸呼應中國要求涉台人員多學習吳石精神的作法，變成雙方在呼應，會影響國內的視聽。所以，政府必須更積極跟國內所有理念相同的政黨、國人，一起為保護中華民國台灣的主權跟安全，不能放棄原則，「這個責任，現在中國國民黨可能已經拋棄了，只有我們能夠做得到」。