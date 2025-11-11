王世堅點名選台北戰蔣萬安　卓榮泰妙答：每4年都會去選一次

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

隨著2026九合一選舉腳步接近，民進黨近來陸續完成九合一選舉部分縣市長的提名規劃。至於台北市部分，目前僅有吳怡農遞交參選意願書，立委王世堅說，蔣萬安很大機率會成功連任，民進黨若推出行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君等「才是真大咖」。對此，卓榮泰今（18日）幽默回應，「他跟所有國人一樣，每4年都會去選（意指投票）一次台北市長」。

2026年九合一選舉民進黨誰挑戰蔣萬安備受關注，目前僅「壯闊台灣」創辦人吳怡農遞交意願表。王世堅因聲量高多次被黨內點名，日前他接受專訪時說，自己沒有繳交參選意願表，也未想過要選北市；他還提到，蔣萬安95%會連任，「身為二二八受難家屬，我有一個私人情感因素過不去」、「我不想輸給蔣家後代，這樣對我的外公還有爸爸，沒辦法交代」。

日前民進黨秘書長徐國勇曾提到，會有「更大咖」的人選投入台北市長選戰。對此，王世堅點名行政院副院長鄭麗君，甚至行政院長卓榮泰，「首都台北，為什麼不？這才是真正的大咖」。

針對被點名參選台北市長，卓榮泰今赴立法院備詢前受訪說，首都市長是一個非常重要的工作，一定要跟中央充分地配合，「我跟所有的國人一樣，每4年都會去選一次台北市長」。