瘋狂追求女房仲慘了！電話轟炸還亮保險套　判刑2月再賠償10萬

▲男房仲對女同事跟騷故意在手機背面亮保險套，被判刑2月再賠償精神損失10萬元。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名房仲化名「大明」，因長期騷擾女同事，不僅遭刑事法院依跟騷法判刑2月確定，被害人更進一步提起民事訴訟求償250萬元。法院審理發現，陳男無視女方拒絕，不僅電話、LINE轟炸，更在超商見面時故意展示手機背面的保險套，暗示發生性行為，最終判決應賠償10萬元精神慰撫金，但其餘求償因舉證不足遭駁回。

根據判決，這起案件發生於2022年間，同在房仲業的大明與女方因工作認識後，便展開一連串騷擾行為。他不顧對方明確拒絕，持續透過LINE瘋狂傳訊、電話轟炸，反覆要求請客吃飯、相約見面，甚至威脅要向其所屬公司檢舉。

最嚴重的是，大明於111年7月間約女方在彰化某超商見面時，竟故意展示放在手機背面的保險套，暗示威脅發生性行為，或要求支付款項，否則將持續騷擾。

這些持續騷擾行為導致被害女子身心嚴重受創，經診斷罹患慢性創傷後壓力症，出現抑鬱、焦慮、失眠等症狀需長期服藥。被害人主張因此43個月無法工作，加上精神慰撫金，共向大明求償250萬元。

大明在法庭辯稱，被害人首次就診距離騷擾行為已隔4個多月，難以證明與他的行為有直接關聯，且求償金額過高。法官審理後認定，大明無視被害人意願，反覆要求見面、請客甚至暗示性行為，已超出社會容忍範圍，屬於跟蹤騷擾行為，侵害被害人私人生活自由權，情節重大應負賠償責任。

然而，對於工作損失105萬元的請求，法官認為證據不足。雖然被害人提出診斷證明，但首次就診距騷擾事件已隔4個月，且未持續治療，加上稅務資料顯示被害人後續仍有工作收入，因此這部分請求無法支持。審酌雙方學歷、經濟狀況及侵害程度，核定精神慰撫金以10萬元為適當。全案仍可上訴。