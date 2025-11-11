鳳凰到門口了！彰化刮強風　農民急鋪防風網、備妥抽水機

▲鳳凰颱風來襲彰化農民急鋪防風網。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

鳳凰颱風持續進逼，面對颱風威脅，首當其衝的農民們更是憂心忡忡。溪湖鎮林姓蔥農的蔥田在7月時才因丹娜絲颱風造成嚴重積水，血本無歸。8月中旬他鼓起勇氣重新栽種的青蔥，再過十幾天，約在11月底前就能收成，目前市場批價每公斤可達200多元，正是回收成本的關鍵時刻，萬萬沒想到11月了還會遇到颱風。

中央氣象署於今（11）日上午8時30分正式發布海上陸上颱風警報。由於路徑南修，陸上警戒範圍擴大至台南、高雄，屏東、台東及恆春半島。雖然颱風強度已減弱為輕度，但不可掉以輕心，彰化地區也已列入警戒範圍內，從昨天下午開始斷斷續續下起小雨，上午沿海各地颳起強風，農漁民嚴陣以待。

▲鳳凰颱風來襲彰化蔥農備好抽水機因應。

林姓蔥農無奈的說，他已經備妥抽水機，現在只能祈求老天爺保佑，雨不要下得太大、太急，否則辛勞數月的心血恐怕又將付諸東流。不僅是蔥農，其他農民也紛紛動起來，展開與時間的賽跑。許多菜農趕在風雨來臨前，趕快鋪網，希望能將損失降到最低。

許姓菜農說，他種了一分多地，上次種的青蔥全被水淹沒，這次鳳凰颱風還沒到，已經感受到風勢相當強勁，怕辛苦栽種的疏菜損傷，先蓋防風網防備，在加強排水，希望能將損失減到最低。

▲青蔥快要收成又遇到鳳凰颱風。

彰化縣長王惠美籲請農、漁民密切注意颱風動態，及早採取各項防範措施，妥善預防，以減少農作物災害及財產損失。各位農民朋友若農作物有受災時請向所轄鄉鎮市公所主動連繫，更可協助當地災情查報。此外，各地農會也啟動相關因應措施，例如協助收購易受損害的花椰菜等蔬菜，並指導農民為田區鋪設防護網，以減輕強風豪雨可能帶來的損害。