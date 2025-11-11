點名9縣市「周三會放颱風假」　沒放請100隻烤雞！店家一早傻住了

▲店家點名9個縣市，表示如果沒放颱風假就請吃烤雞。（圖／翻攝自臉書／烤雞特攻隊 高屏嘉義店）

記者周亭瑋／綜合報導

鳳凰颱風持續接近台灣，中央氣象署今（11）日上午8時30分維持海上、陸上颱風警報，不過已減弱為輕度颱風。一間烤雞店凌晨1點開玩笑立Flag，點名9縣市周三會放颱風假，若沒放就請吃100隻烤雞；怎料，一覺醒來變天了，老闆更苦笑直呼，「雞現在慌張地走來走去，完全無心吃飼料。」

粉專「烤雞特攻隊 高屏嘉義店」今清晨1點多發文，信心滿滿地表示「我覺得彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮，這周三都會放颱風假，如上述縣市沒全放颱風假，就罰我請吃100隻烤雞。」

沒想到一夜之間情勢逆轉，今早颱風減弱為輕颱、登陸點也略往南修正，放假機率似乎不如預期。稍早，粉專幽默回文，驚呼「一覺醒來變天了，颱風好像變弱了，這麼多人留言......」、「我剛去看，雞知道自己要被吃，現在慌張地走來走去，完全無心吃飼料」。

而上萬網友也湧入留言，洗版笑回「每個縣市都100嗎」、「請問哪裡發放烤雞」、「高雄+1」、「置板凳、排隊、看表演」、「為了吃雞，我祈禱不要放假」、「哪裡底下留言排隊+1」、「坐等烤雞」、「先不管減肥了，這波我跟」。

根據最新資料顯示，鳳凰颱風過去3小時強度稍減弱，且暴風圈略為縮小，中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東轉東北移動，暴風圈正逐漸進入台灣南方近海，對台南、高雄、屏東、台東、恆春半島將構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱，且暴風圈亦有縮小的趨勢。

▼颱風持續減弱。（圖／氣象署）