社會 社會焦點 保障人權

曾陷買春風波「型男里長」控前妻家暴　幼女視訊求救

新北市新店區大鵬里長喬天鼎出面控訴，大女兒遭到前妻施暴致臀腿出現大面積瘀傷。（圖／翻攝自喬天鼎臉書）

▲新北市新店區大鵬里長喬天鼎出面控訴，大女兒遭到前妻施暴致臀腿出現大面積瘀傷。（圖／翻攝自喬天鼎臉書）

圖文／CTWANT

新北市新店區大鵬里的型男里長喬天鼎，今年5月遭爆料「買春」喧騰一時，近日再度站上風口浪尖，他淚訴陳姓前妻家暴大女兒，儘管法院已於5月間核發通常保護令，要求陳女不得實施身心不法侵害，並命其完成12次親職教育輔導，但前妻又疑似施暴，大女兒還打視訊電話向他求救，讓喬天鼎質疑保護令形同廢紙。

喬天鼎和陳女在一起多年，過去一同在澳門生活經營水果買賣，2019年回台後登記結婚，婚後多年雙方發生摩擦，喬天鼎認為對方在情緒不好或起爭執時，會向他動粗，遂於2023年2月離婚。而2名女兒的扶養權則是共同持有，住在桃園的陳女為大女兒主要照顧人；喬則為小女兒主要照顧人，協議每兩周就需讓孩子交換探視。

不料前年12月底大女兒僅因犯了小錯，就遭到母親陳女毒打，臀部及雙腿後側出現大面積瘀傷，喬天鼎發現後基於尊重其教養方式，僅口頭與陳女溝通。「一開始我也是相信，想說可能每個人教育小孩的方式不一樣，後來我發現狀況不對。」

台北地方法院今年5月29日核發保護令裁定書，法院審酌喬天鼎提出的「被害人受傷照片」，認為傷勢照片所示「面積非小之明顯瘀血痕」，尚難認未逾越管教子女之必要範圍，且難以全然排除陳女再有家庭暴力行為之可能性。臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心鑑定陳女狀態，評估陳女可能因為情緒控制不佳，對被害人有暴力行為，要求在保護令時限內需完成親職教育輔導12次。

喬天鼎離婚後孩子扶養權與前妻共同持有，前妻為大女兒主要照顧人所以同住，不料受到暴力對待。（圖／AI生成）

▲喬天鼎離婚後孩子扶養權與前妻共同持有，前妻為大女兒主要照顧人所以同住，不料受到暴力對待。（圖／AI生成）

喬天鼎心痛表示，陳女提出抗告，認為自己打小孩沒有錯。法院仍認定大女兒確實受到陳女家暴，且仍有再遭受侵害的風險，因此核發保護令是正當的，故駁回抗告。

喬透露小女兒也曾哭訴，媽媽打姊姊比打她自己還大力，最終雖然取得法院核發保護令，但這張保護令卻未能終止女兒的恐懼。喬天鼎進一步指出，前妻陳女的傷害不僅是肢體上的，更是長期的精神虐待，他發現大女兒在幼稚園的表現與他同住時「完全不同」，甚至可以說是非常低下，在校時課業問題一問三不知，但在他這邊時卻能完美應答，也讓他心疼在那環境下是否已對孩子成長造成影響。

更讓他痛心的是，大女兒原本通過新北市的資優鑑定，可直接越級上小學，離婚協議中也載明，未成年子女就學需尊重孩子意願，由其決定隨甲方或乙方就學，並配合雙更戶籍地。但前妻卻單方面放棄這個資格，理由僅是不想讓大女兒離開她身邊，大女兒因此多讀一年大班。

「大女兒很可憐，一直在被騙...他今年也想回來，他媽一樣去騙他，然後又一開始答應他，後面又不讓他回來。」喬天鼎不捨地說，陳女的管教方式讓大女兒長期處於「被迫妥協」的狀態，甚至在7月底他試圖用視訊手錶向爸爸求救後，手錶就被前妻沒收、處於沒電狀態，使得父女的溝通管道被切斷。喬天鼎懷疑，陳女現在改用言語辱罵或沒有傷勢的懲罰來逼大女兒妥協。

兒少保護問題引發社會高度關注。圖為北院法庭外大批聲援剴剴案的民間團體。（圖／報系資料照，與本案無關）

▲兒少保護問題引發社會高度關注。圖為北院法庭外大批聲援剴剴案的民間團體。（圖／資料照，與本案無關／CTWANT提供）

喬天鼎表示，大女兒最近向他求救後，他立即通報社會局。然而社工前往訪視時，是在前妻的家中進行，他認為讓受暴兒童在疑似施暴者的同一個屋簷下接受訪視，根本無法讓孩子說出真相，質疑訪視程序是否有瑕疵。

桃園市政府社會局社會工作科則澄清，本案家庭服務中心社工接獲通報後有與案父聯繫，案父表達希望社工帶孩子去新北市案父家中訪視，然是類案件因處於監護權訴訟期間，不論去案父或案母住處都可能使兒少（案主）有所顧慮，社會局非監護權評估單位，會以兒少目前受照顧現況進行評估，也有跟案父說明；本案聯繫過程已知悉家訪當天案母不在國內，訪視當天兒少與同住的親屬互動親密自然、未見有傷勢及疑似不當照顧情事。

社會局也解釋訪視正規流程，接獲案件通報後會有集中篩派案機制，由集中派案中心進行篩派， 疑似兒少保護則由本市家庭暴力暨性侵害防治中心進行調查，初判難認有兒少保護事宜的案件，則由本市家庭服務中心關懷訪視後評估服務需求，家庭服務中心接獲派案後依規定進行訪視，訪視以能看到兒少及其現居地、兒少主要照顧者為原則，如知悉有福利、親職照顧或其他議題會評估其需求提供適切協助。

目前法院裁定書已明確要求陳女須接受親職教育輔導12次，以學習適切管教方式，但陳女曾當庭反駁法官，認為自己打小孩沒有錯。喬天鼎擔心，陳女這種「不認為攻擊或打人是情緒問題」的心態下育兒，恐影響到孩子的身心發展，也期望她能以溝通代替責罵的方式，多傾聽女兒心聲以保障其在安全無憂的環境下成長。

針對前夫喬天鼎所指控對女兒受虐、保護令核發後又疑似施暴等爭議，本刊多次致電喬男前妻陳女，但直至截稿為止，未做出任何回應。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

